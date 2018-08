Ferrari | all’asta di Monterey una 250 GTO Scaglietti da 60 milioni di dollari

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 agosto 2018) Se tra il 24 e il 25 agosto vi trovaste a passare in quel di, California, e per caso aveste un conto in banca color verde smeraldo, potreste avere l’occasione di aggiudicarviuna250 GTOdel 1962: il valore stimato oscilla tra i 45 e i 60di. Sarà battuta sotto il martelletto di Sotheby’s, tra le più grandi case d’asta al mondo: la Rossa in questione è il terzo esemplare della serie 36 GTO, telaio numero 3413, che non solo partecipò come auto ufficiale dei test per la Targa Florio dello stesso anno (guidata da Phil Hill), ma fece anche vincere a Edoardo Lualdi Gabardi il campionato italiano. È una delle più amate e corteggiate auto del Cavallino di sempre e potrebbe aggiudicarsi il record di auto più costosa del mondo, per il momento detenuto da un’altra GTO del 1963, venduta privatamente da un collezionista tedesco al fondatore della ...