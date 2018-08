F1 | Ricciardo alla Renault | ora è ufficiale

F1 - ufficializzato il passaggio di Ricciardo alla Renault : AMBIZIONE ' Renault ha deciso di ritornare in Formula 1 con il chiaro intento di battersi per il titolo di campione del mondo. Firmare con Daniel Ricciardo rappresenta un'opportunità irripetibile di ...

Rof 2018 - applausi alla prima di 'Ricciardo e Zoraide' : Pesaro, 12 agosto 2018 - Galà per 300 selezionatissimi invitati nel giardino della maison Ratti , ieri sera, per la prima di Riccardo e Zoraide , opera che ha aperto l'edizione speciale del Rossini ...

Massa favorevole alla scelta di Ricciardo : Felipe Massa capisce i motivi che hanno indotto Daniel Ricciardo, uno dei top driver in F1, a decidere di lasciare la Red Bull a fine anno per passare alla Renault. Secondo molti, il motivo è solo economico e il suo attuale team boss Christian Horner è convinto che potrebbe rimpiangere la scelta. Ma l’ex-pilota di […] L'articolo Massa favorevole alla scelta di Ricciardo sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Daniel Ricciardo passa alla Renault per le stagioni 2019 e 2020 : Cambio importante in Formula 1. In vista del GP di Spa, si è mosso il mercato piloti. Daniel Ricciardo ha firmato

Formula 1 2018 - Ricciardo dalla Red Bull alla Renault. Tutti gli scenari di mercato : alla fine è stato di parola. Voleva andare in vacanza con le idee chiare sul suo futuro e così è stato. Daniel Ricciardo dal 2019 sarà infatti un pilota della Renault, insieme a Nico Hulkenberg. E lo ...

Formula 1 - Daniel Ricciardo dice addio alla Red Bull : correrà con la Renault : ... dice Jerome Stoll, presidente di Renault Sport Racing. 'Questa è stata probabilmente la decisione più difficile della mia carriera finora. Ma ho pensato che era arrivato il momento per me di ...

F1 – Ricciardo alla Renault : sui social il benvenuto di Hulkenberg [FOTO] : Nico Hulkenberg dà il benvenuto in Renault a Daniel Ricciardo: il messaggio social del tedesco dopo gli annunci ufficiali di oggi Giornata di annunci clamorosi, oggi, nel mondo della F1: Daniel Ricciardo non sarà più un pilota Red Bull a partire dal termine della stagione 2018. Il pilota australiano ha deciso di intraprendere una nuova avventura, salutando il team di Milton Keynes, il suo compagno di squadra Max Verstappen e tutto lo staff ...

Ricciardo divorzia dalla Red Bull e passa alla Renault : In un comunicato stampa il team Renault Sport F1 conferma che Ricciardo affiancherà Nico Hulkenberg nel …

Formula 1 - Ricciardo lascerà la Red Bull alla fine del 2018. Futuro in Renault : Daniel Ricciardo lascerà la Red Bull a fine stagione. Una decisione a sorpresa, comunicata dallo stesso pilota australiano alla scuderia austriaca e resa nota poi con un comunicato ufficiale. "...

Ricciardo lascia la Red Bull - andrà alla Renault : Daniel Ricciardo lascerà la Red Bull a fine stagione. A dare la notizia lo stesso team di Formula 1, informato dal pilota australiano. 'Rispettiamo pienamente la decisione di Daniel di lasciare l'...

Ricciardo lascia la Red Bull : va alla Renault dal 2019/ F1 - ultime notizie : "Sono pronto per una nuova sfida" : Ricciardo lascia Red Bull: va alla Renault dal 2019. "Sono pronto per una nuova sfida". Formula 1, le ultime notizie sul pilota.

Ricciardo lascia la Red Bull : va alla Renault dal 2019/ F1 - ultime notizie : “Sono pronto per una nuova sfida” : Ricciardo lascia la Red Bull: alla Renault dal 2019. Svolta in Formula 1,: “Sono pronto per una nuova sfida”, ha dichiarato il pilota australiano. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 14:29:00 GMT)

Formula 1 - Ricciardo lascerà la Red Bull alla fine del 2018 : Daniel Ricciardo lascerà la Red Bull a fine stagione. Una decisione a sorpresa, comunicata dallo stesso pilota australiano alla scuderia austriaca e resa nota poi con un comunicato ufficiale. "...

F1 - pazza idea di Ricciardo : “felice del passo gara - magari domenica rimonto dalla ventesima alla prima posizione” : Lavoro prevalentemente incentrato sul long run per Daniel Ricciardo nelle FP2, l’australiano focalizzato già sulla gara di domenica vista la penalità in qualifica Max Verstappen realizza il miglior tempo nelle seconde prove libere del Gp di Germania. L’olandese della Red Bull gira in 1’13″085 precedendo le due Mercedes dell’inglese Lewis Hamilton e del finlandese Valtteri Bottas. Photo4/LaPresse Quarto e ...