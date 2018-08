F1 | Mondiale 2018 | Ferrari | tra Spa e Monza ti giochi tutto Ultima spiaggia per non far

Motocross - Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings ipoteca l’iride - Antonio Cairoli infortunato al ginocchio perde terreno : Che sia sabbia, fango o prato il risultato non cambia. E’ sempre Jeffrey Herlings a vincere in questo Mondiale 2018 di MXGP . La classe regina del Motocross è ormai un dominio incontrastato dell’Olandese Volante ed anche in Svizzera, sul tracciato di Frauenfeld, si è assistito alla solita dimostrazione di forza del pilota orange. 11esima doppietta di questa stagione messa a segno, la nona vittoria di manche consecutiva ed il 13° GP ...

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari - ora non si può più sbagliare. Cancellare il ricordo di Singapore 2017 per lottare fino alla fine : Il Circus della Formula Uno è pronto a tornare protagonista per il 13° round del Mondiale 2018. Sul circuito di Spa (Belgio) i motori ricominceranno a rombare e la Ferrari vorrà farsi trovar pronta per affrontare l’impegno belga e immediatamente dopo quello di Monza (2 settembre) con decisione. Gli ultimi due round non hanno riservato le soddisfazioni attese alla Rossa. Il duplice trionfo in Germania e in Ungheria di Lewis Hamilton ha ...