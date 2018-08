F1 - Mondiale 2018 : Ferrari - tra Spa e Monza ti giochi tutto. Ultima spiaggia per non far scappare Hamilton : E così, dopo alcune settimane di vacanza, il Circus della Formula Uno torna in uno degli scenari storici e tradizionali: il tracciato belga di Spa-Francorchamps. Eravamo rimasti alla vittoria di un Lewis Hamilton implacabile, a Budapest (Ungheria), su un circuito che avrebbe dovuto favorire la Ferrari e, invece, un po’ la pioggia delle qualifiche e un po’ l’abilità del pilota britannico hanno ribaltato i valori attesi. Il ...

F1 - GP Belgio 2018 : Ferrari - ora è rimonta disperata. Serve un cambio di passo per riaprire il Mondiale : Siamo ufficialmente entrati nella settimana che ci porterà al Gran Premio del Belgio. Piloti, tecnici ed ingegneri sono costretti a concludere le rispettive vacanze ed a rimboccarsi le maniche in vista di un weekend quanto mai importante. Si tornare a fare sul serio nel Mondiale 2018 di Formula Uno e scatta il rush finale che ci porterà fino ad Abu Dhabi. Nove appuntamenti al termine che ci permetteranno di capire chi tra Lewis Hamilton e ...

Motocross - Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings ipoteca l’iride - Antonio Cairoli infortunato al ginocchio perde terreno : Che sia sabbia, fango o prato il risultato non cambia. E’ sempre Jeffrey Herlings a vincere in questo Mondiale 2018 di MXGP. La classe regina del Motocross è ormai un dominio incontrastato dell’Olandese Volante ed anche in Svizzera, sul tracciato di Frauenfeld, si è assistito alla solita dimostrazione di forza del pilota orange. 11esima doppietta di questa stagione messa a segno, la nona vittoria di manche consecutiva ed il 13° GP ...

Classifica Mondiale MXGP 2018 : Jeffrey Herlings allunga verso il titolo - +58 su Antonio Cairoli : Jeffrey Herlings ha firmato una nuova doppietta e ha ormai ipotecato il Mondiale motocross MXGP. L’olandese ha dominato anche il GP di Svizzera e ora ha 58 punti di vantaggio su Antonio Cairoli che ha dovuto affrontare dei problemi fisici in terra elvetici. A quattro gare dal termine la contesa sembra ormai chiusa, l’alfiere della KTM sembra essere pronto a destituire il Campione del Mondo. Di seguito la Classifica generale del ...

Motocross - GP Svizzera MXGP 2018 : Jeffrey Herlings firma la doppietta e ipoteca il Mondiale. Tony Cairoli sesto - problemi al ginocchio : Jeffrey Herlings si conferma il dominatore indiscusso della stagione e conquista anche la gara-2 del GP di Svizzera 2018, tappa del Mondiale Motocross MXGP. L’olandese ha così firmato la doppietta dopo aver vinto gara-1, ha infilato il nono successo consecutivo di manche (13 GP vinti sui 16 disputati) e ha operato ormai l’allungo definitivo in classifica generale: il fenomeno della KTM ora ha infatti 58 punti di vantaggio su Tony ...

Motocross MXGP - GP Svizzera 2018 : Herlings domina gara-1 e vede il Mondiale - Tony Cairoli cade e chiude ottavo : Jeffrey Herlings ha letteralmente dominato la gara-1 del GP di Svizzera 2018, tappa del Mondiale Motocross MXGP. L’olandese si è imposto con estrema autorevolezza sul tracciato di Frauenfeld e ha così conquistato l’ottava vittoria di manche consecutiva mettendo una seria ipoteca sulla conquista del titolo iridato. Il pilota della KTM, infatti, ora ha ben 48 punti di vantaggio su Antonio Cairoli che oggi si è dovuto accontentare ...

Rally Germania 2018 - Ott Tanak vince sull’asfalto tedesco. Neuville secondo si avvicina al Mondiale : Ott Tanak ha vinto il Rally di Germania 2018 ottenendo così la seconda vittoria consecutiva nel Mondiale dopo quella firmata in Finlandia e confermando la propria supremazia sull’asfalto tedesco (aveva festeggiato anche l’anno scorso). L’estone della Toyota si è imposto a sorpresa (basti pensare che la Yaris non aveva mai vinto su questo fondo da quanto è rientrata nel WRC) dominando letteralmente l’intero fine settimana ...

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari - ora non si può più sbagliare. Cancellare il ricordo di Singapore 2017 per lottare fino alla fine : Il Circus della Formula Uno è pronto a tornare protagonista per il 13° round del Mondiale 2018. Sul circuito di Spa (Belgio) i motori ricominceranno a rombare e la Ferrari vorrà farsi trovar pronta per affrontare l’impegno belga e immediatamente dopo quello di Monza (2 settembre) con decisione. Gli ultimi due round non hanno riservato le soddisfazioni attese alla Rossa. Il duplice trionfo in Germania e in Ungheria di Lewis Hamilton ha ...

F1 - Mondiale 2018 : Kimi Raikkonen merita il rinnovo in Ferrari? Nelle ultime cinque gare il finlandese sempre a podio : Le voci su un possibile arrivo del pilota dell'Alfa Romeo-Sauber Charles Leclerc si erano fatte insistenti ma il campione del mondo del 2007 senza alzare la voce, come sempre, ma facendo parlare i ...

