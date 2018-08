F1 | adesso è ufficiale | la Red Bull ha scelto Gasly | sarà il compagno di Verstappen

Fifa 19 : Serie A con licenza! adesso è ufficiale! : Dopo le indiscrezioni dei mesi scorsi Adesso arriva la conferma! il campionato di Serie A in Fifa 19 avrà la licenza la licenza ufficiale della Lega Calcio! Ecco il comunicato pubblicato pochi minuti fa: Milano, 20 agosto 2018 – La Lega Serie A annuncia ufficialmente che la Serie A TIMsarà presente in Fifa 19. La nuova edizione del simulatore calcistico più […] L'articolo Fifa 19: Serie A con licenza! Adesso è ufficiale! proviene da ...

F1 – La McLaren ha già scelto il sostituto di Alonso - adesso è ufficiale : ecco chi sarà : La McLaren ha ufficializzato il pilota che sostituirà Fernando Alonso a partire dalla prossima stagione di F1: i dettagli Giorni movimentati nel mondo della F1: la McLaren ha infatti annunciato nei giorni scorsi che Fernando Alonso non sarà in griglia a partire dalla stagione 2019. Per lo spagnolo si sta pensando a progetti differenti e, in attesa di un annuncio sul futuro di Alonso, il team di Woking ha ufficializzato oggi chi sarà il suo ...

FIFA 18 : adesso è ufficiale! L’ultima Fut Champions Weekend League dal 31 agosto al 2 settembre : adesso è ufficiale: con un messaggio pubblicato direttamente su FUT EA Sports ha informato che l’ultima FUT Champions Weekend League di FIFA 18 prenderà il via venerdì 31 agosto e terminerà dunque domenica 2 settembre. Questo il messaggio completo: Ehi, fan di FIFA, volevamo ringraziarvi per aver preso parte alle oltre 40 FUT Champions Weekend […] L'articolo FIFA 18: adesso è ufficiale! L’ultima Fut Champions Weekend League dal ...

Inter - adesso è ufficiale : ecco Vrsaljko : L’Inter piazza il colpo Vrsaljko, ecco il comunicato ufficiale dell’Atletico Madrid: “Il nostro club ha raggiunto un accordo con l’Inter, in attesa dello scambio dei documenti e dell’effettuazione delle visite mediche, per il trasferimento di Sime Vrsaljko. Dopo due stagioni con il nostro club vogliamo augurare a Sime le migliori fortune dal punto di vista professionale per questa sua avventura ...

Fifa 19 : ci sarà la Chinese Super League. adesso è ufficiale! : Era da tempo che circolavano informazioni sulla presenza della Chinese Super League, il massimo campionato cinese in Fifa 19 e, giorno dopo giorno le voci si facevano sempre più insistenti. L’ultima in ordine di tempo era stata quella rilanciata da Vincent Nan, insider che spesso in passato ha fornito indiscrezioni poi rivelatesi a tutti gli […] L'articolo Fifa 19: ci sarà la Chinese Super League. Adesso è ufficiale! proviene da I ...

Tour de France – Caduta Sagan : adesso è ufficiale! Sui social l’annuncio della Bora-Hansgrohe : Peter Sagan ce la fa! L’annuncio ufficiale della Bora-Hansgrohe dopo la Caduta dello slovacco nella 17ª tappa del Tour de France Brutta Caduta, ieri, nella 17ª tappa del Tour de France per Peter Sagan: lo slovacco, campione del mondo, ha raccontato di essere caduto da solo e di aver sbattuto contro una roccia, nel bosco, ma dagli esami medici non è emersa alcuna frattura. Se il team Bora-Hansgrohe, ieri, non si è voluto sbilanciare ...

Mercato NBA – adesso il record è ufficiale : Dirk Nowitzki rinnova - 21 anni di carriera con i Mavericks : Dirk Nowitzki ha trovato l’accordo per il rinnovo del suo contratto con i Dallas Mavericks: il centro tedesco giocherà la sua 21ª stagione in maglia Mavericks, mai nessuno come lui Dopo aver dato piena disponibilità in termini di tempo ai Dallas Mavericks, al fine di non occupare il cap da destinare ad eventuali altri acquisti, Dirk Nowitzki ha trovato l’accordo per rinnovare il suo contratto con i Dallas Mavericks. Il centro tedesco si è ...

Calciomercato Spal - ufficiale la risoluzione con Borriello : l’ex Milan adesso in cerca di una nuova squadra : Marco Borriello non è più un giocatore della Spal, l’ex Milan ha risolto consensualmente il proprio contratto L’anno scorso il suo arrivo alla Spal, oggi l’addio ufficiale. Marco Borriello lascia il club di Ferrari, risolvendo consensualmente il proprio contratto dopo un solo gol in sedici presenze. Tutto l’opposto rispetto a quando giunse alla corte di Semplici, forte dei sedici gol messi a segno a Cagliari. ...

Roma - adesso è ufficiale : Alisson è del Liverpool : Il brasiliano inizia una nuova avventura in Premier League: dai Reds è stato pagato 72,5 milioni di euro

Fidanzata Dybala - Oriana Sabatini allo scoperto : la relazione adesso è ufficiale [FOTO e VIDEO] : 1/17 Foto Instagram ...

Chelsea-Conte - ufficiale il divorzio : via libera adesso per l’arrivo di Maurizio Sarri : Il club londinese ha ufficializzato l’esonero di Antonio Conte, augurandogli il meglio per il prosieguo della propria carriera Antonio Conte non è più l’allenatore del Chelsea. Ad ufficializzare la separazione dopo due anni è stato il club inglese con una nota sul proprio sito. Sarri – AFP/LaPresse “Durante il periodo di Antonio nel club, abbiamo vinto il nostro sesto campionato e l’ottava Fa Cup. Nella ...

Ciclismo – adesso è ufficiale - la Bahrain Merida ‘beffa’ il team Sky : ingaggiato Williams : La Bahrain Merida ‘ruba’ Stephen Williams al team Sky: il giovanissimo gallese alla corte di Vincenzo Nibali dal prossimo anno Colpo di mercato della Bahrain Merida: mentre la squadra è impegnata al Tour of Austria e al Tour de France, negli uffici si lavora sodo per impreziosire il team. Mancava solo l’ufficialità, che è arrivata proprio negli ultimi minuti: la Bahrain Merida ha ingaggiato Stephen Williams, che ...

Fedez e Rovazzi - il divorzio adesso è ufficiale - rumors anche su una lite con J-Ax : Oggi Fabio Rovazzi ha presentato alla stampa il suo prossimo videoclip ufficiale. Durante l'incontro, al quale erano presenti i giornalisti di molte tra le più conosciute testate italiane, il noto youtuber ha ufficializzato quello che ormai da mesi si vociferava tra i supporter e gli addetti ai lavori [VIDEO], ovvero la fine del rapporto, umano e professionale, che per anni lo ha legato a Fedez. Le strade artistiche del compagno di Chiara ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - adesso è ufficiale. Il Real Madrid : “accettiamo la volontà di CR7” : Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus: lo ufficializza il Real Madrid, con un comunicato nel quale sottolinea che il club “in accordo con la volontà e le richieste avanzate dal giocatore, ha raggiunto un’intesa per il trasferimento del giocatore alla Juventus“. “Per il Real – conclude il comunicato – Cristiano Ronaldo sara’ sempre uno dei grandi simboli e un riferimento unico per le ...