F 1 Vettel | Non penso a Schumacher | ma a far vincere la Ferrari

F1 Ferrari - Vettel : «Voglio aiutare la squadra a vincere - non guardo Schumacher» : TORINO - Dopo la pausa estiva, alla vigilia della ripresa del Mondiale di Formula 1 con il weekend di Spa, Sebastian Vettel ha concesso un'intervista a Formula1.com in cui ha parlato della sua ...

F1 - Coulthard non ha dubbi : “quella tra Hamilton e Vettel è la migliore battaglia di sempre - passerà alla storia” : L’ex pilota scozzese ha parlato della rivalità tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, sottolineando di considerarla come una delle migliori di sempre “Quella tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel è una delle migliori battaglie di sempre” parola di David Coulthard, che si è soffermato a parlare alla Bild della rivalità tra il britannico e il tedesco. LaPresse/Photo4 Un confronto maschio e diretto, che stuzzica la fantasia ...

Formula 1 - Vettel ha fiducia : 'La Ferrari non ha ancora dato tutto' : Nonostante i 24 punti che lo separano da Lewis Hamilton, Sebastian Vettel crede nella possibilità della Ferrari di lottare per il titolo della F1. La leadership ha oscillato tra Vettel e Hamilton per ...

F1 - Vettel Non sotterra l’ascia di guerra : “metteremo in difficoltà la Mercedes - ho fiducia nelle novità in cantiere” : Il pilota tedesco ha parlato della seconda parte di stagione, garantendo il massimo impegno da parte della Ferrari nella corsa al titolo mondiale Il duello non è per nulla finito, il divario di 32 lunghezze che divide Hamilton e Vettel non è affatto incolmabile per il tedesco, che ha dimostrato di avere una macchina solida e forte. Photo4/LaPresse Il tedesco non ha nessuna intenzione di arrendersi, per questo motivo lancia la sfida alla ...

Formula 1 - Allison : 'In Ungheria Vettel Non avrebbe mai superato Hamilton' : In molti, noi compresi, hanno considrato il lungo pit stop di Sebastian Vettel in Ungheria come un momento chiave della gara, con il tedesco della Ferrari che con quei 4.2 di sosta al 40esimo non è ...

F1 - Mondiale 2018 : Ferrari - non è ancora finita. Macchina migliore della Mercedes - Sebastian Vettel deve crederci. E nella classifica costruttori… : Non è ancora finita, tutto è possibile e la rincorsa al Mondiale è aperta più che mai. La Ferrari deve andare in vacanza con queste convinzioni e deve continuare a credere che la conquista del titolo iridato sia possibile, anche se l’ultima settimana è stata davvero funesta: prima il clamoroso errore commesso da Sebastian Vettel mentre comandava il GP di Germania, poi la pioggia durante le qualifiche del GP di Ungheria che ha rimescolato ...

F1 – Vettel ‘perdona’ Bottas dopo il contatto in Ungheria : “non lo biasimo - ecco perchè” : Niente critiche e ‘punture’: Vettel non punta il dito contro Bottas dopo il contatto al Gp d’Ungheria, le parole del ferrarista Positivo secondo posto per Sebastian Vettel al Gp d’Ungheria: il tedesco della Ferrari, partito dalla quarta posizione in griglia di partenza, è riuscito a chiudere la sua corsa all’Hungaroring alle spalle solo di Lewis Hamilton, davanti al suo compagno di squadra Kimi ...

Formula 1 - Hamilton l'alieno trionfa in Ungheria : non sbaglia niente - Vettel secondo - Kimi terzo : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Ungheria, 12° appuntamento del Mondiale di Formula 1. L'inglese della Mercedes, scattato dalla pole, ha preceduto le Ferrari di Sebastian Vettel e Kimi ...

Sebastian Vettel - GP Ungheria F1 2018 : “Con le gomme da bagnato la Ferrari non va bene come con quelle da asciutto. Possiamo vincere” : Sebastian Vettel ha deluso pesantemente nelle qualifiche del GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari era il grande favorito per la conquista della pole position, il tedesco aveva dominato nelle prove libere e nei primi due segmenti di qualifica ma poi è arrivata la pioggia che ha scombussolato tutti i piani delle Rosse. Il teutonico si è dovuto dunque accontentare del quarto posto sotto l’acqua ...

Formula 1 - Vettel ammette l'errore di Hockenheim e avvisa : 'Non ho bisogno di compassione' : Una vittoria sfumata a causa di un banale errore che, di fatto, ha consegnato al rivale Lewis Hamilton il trionfo al Gran Premio di Germania e l'ennesimo sorpasso in classifica piloti, con il pilota britannico che ora ha un vantaggio di 17 punti [VIDEO]su di lui. Sebastian Vettel, dopo aver gettato alle ortiche un primo posto a Hockenheim che ormai sembrava blindato, si è assunto tutte le sue responsabilita' senza accampare scuse né cercare ...