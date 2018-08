Ente pro-tempore per le Camere di Commercio di Pordenone e Udine

TorrEnte in piena travolge escursionisti - protezione civile Calabria : vittime : Di seguito il post sulla pagina della protezione civile della Calabria. In merito all'emergenza verificatasi nelle gole del Torrente Raganello a Civita al momento le notizie in possesso della ...

Maltempo - torrEnte travolge escursionisti in Calabria : “Le ricerche proseguiranno tutta la notte - erano in 18-20 nel canalone” : “I morti in Calabria sono 6, 5 i feriti e 12 i salvati”. Così Carlo Tansi, capo della Protezione civile Calabria, a RaiNews24, in merito alla piena del torrente Raganello in provincia di Cosenza. “Il quadro non è definito per le difficoltà oggettive, il territorio è impervio”, spiega Tansi. “Nel pomeriggio le persone sono state tratte in salvo in elicottero. Ora sta calando il buio e le operazioni sono più ...

Crollo ponte Genova - Protezione Civile : in 10 giorni via i detriti dal torrEnte : “Credo che in una decina di giorni potrà avvenire“: lo ha dichiarato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in merito al tempo necessario per rimuovere tutte le macerie di ponte Morandi dall’alveo del Polcevera. Si teme infatti che in caso di forti piogge il torrente possa esondare. L'articolo Crollo ponte Genova, Protezione Civile: in 10 giorni via i detriti dal torrente sembra essere il primo su Meteo Web.

Recensione TicWatch Pro : finalmEnte una buona autonomia : Abbiamo provato il TicWatch Pro, nuovo smartwach con Wear OS e due display montati uno sopra l'altro, che promette una grande autonomia. Ci è piaciuto quasi tutto di lui e vale la pena scoprirlo meglio nella nostra Recensione. L'articolo Recensione TicWatch Pro: finalmente una buona autonomia proviene da TuttoAndroid.

Ponte Morandi - scricchiola moncone : “Pronti ad abbatterlo”. Pm confermano anticipazione del Fatto : “Il carro ponte ha certamEnte aumentato il peso” : Il moncone est del ponte Morandi scricchiola. Rumori sono stati uditi già nella notte e poi ancora in mattinata e hanno portato i vigili del fuoco a prendere la decisione di sospendere le operazioni di recupero degli oggetti personali rimasti nelle case evacuate sotto al viadotto. La procura di Genova è pronta, in caso di concreto pericolo, ad autorizzare l’abbattimento “a dissequestrare e autorizzare l’abbattimento“. A ...

EISA Awards 2018-2019 : I prodotti Best Buy da comprare assolutamEnte : Tutti i prodotti Best Buy del 2018: Smartphone, Hi-Fi, Home Theatre, Fotocamere e altro EISA Awards 2018-2019: I prodotti Best Buy in assoluto EISA come ogni anno ha stilato una classifica dei migliori prodotti Best buy, cioè da comprare assolutamente nella loro categoria, analizzando diverse categorie tra cui smartphone, fotografia, Hi-Fi e diversi sistemi audio […]

Impronte digitali per gli statali - per stanare gli assEnteisti. Arriva il ddl "concretezza" : Dopo la pausa estiva, il ddl Concretezza sulla Pubblica Ammministrazione. Il ministro Giulia Bongiorno ci sta lavorando con l'ambizione di riformare il settore pubblico.Fra le novità più rilevanti, l'idea di utilizzare le Impronte digitali o altri sistemi biometrici per stanare i "furbetti del cartellino". Nella bozza del provvedimento, di cui dà notizia oggi il Sole 24 Ore, si legge che "l'orario di lavoro dei dipendenti ...

EISA Awards 2018-2019 : I prodotti Best Buy da comprare assolutamEnte : Tutti i prodotti Best Buy del 2018: Smartphone, Hi-Fi, Home Theatre, Fotocamere e altro EISA Awards 2018-2019: I prodotti Best Buy in assoluto EISA come ogni anno ha stilato una classifica dei migliori prodotti Best buy, cioè da comprare assolutamente nella loro categoria, analizzando diverse categorie tra cui smartphone, fotografia, Hi-Fi e diversi sistemi audio […]

Roma - Il Campidoglio presenta il Progetto 'Metropoli ResiliEnte' - Romait - : ... Villa Borghese, Villa Leopardi, Villa Pamphilj, Parco Acqua Acetosa e Parco Regionale dell'Appia Antica, , passeggiate, letture ad alta voce e animazioni teatrali e spettacoli di divulgazione ...

EISA Awards 2018-2019 : I prodotti Best Buy da comprare assolutamEnte : Tutti i prodotti Best Buy del 2018: Smartphone, Hi-Fi, Home Theatre, Fotocamere e altro EISA Awards 2018-2019: I prodotti Best Buy in assoluto EISA come ogni anno ha stilato una classifica dei migliori prodotti Best buy, cioè da comprare assolutamente nella loro categoria, analizzando diverse categorie tra cui smartphone, fotografia, Hi-Fi e diversi sistemi audio […]

Crollo ponte Morandi - presidEnte commissione Mit : probabili concause : Crollo ponte Morandi, presidente commissione Mit: probabili concause Il capo del team ispettivo ministeriale, dopo il sopralluogo, apre alla possibilità che più fattori abbiano determinato il cedimento. A Sky tg24 dice: “Si è piegato e poi è caduto”. Procura autorizza verifiche per messa in sicurezza. Autorità porto: in un mese ...

Crollo ponte Morandi - presidEnte commissione Mit : probabili concause - : Roberto Ferrazza, capo del team ispettivo ministeriale, dopo il sopralluogo a Genova apre alla possibilità che più fattori abbiano determinato il cedimento. A Sky tg24 spiega: "Si è piegato ed è poi ...

Crollo ponte - presidEnte commissione Mit : «Probabili concause» : Il Crollo di ponte Morandi potrebbe esser stato determinato da «una serie di concause» e non solo dalla rottura di uno strallo. Lo ha detto Roberto Ferrazza, presidente della commissione...

Crollo ponte - presidEnte commissione Mit : «Probabili concause» : Il Crollo di ponte Morandi potrebbe esser stato determinato da «una serie di concause» e non solo dalla rottura di uno strallo. Lo ha detto Roberto Ferrazza, presidente della commissione...