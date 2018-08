Enrico Ruggeri come sta? Parla il cantante dopo lo stop del tour

Enrico Ruggeri STA MALE? EDEMA ALLE CORDE VOCALI/ Sospiro di sollievo - quando disse : "Sono preoccupato..." : Come sta ENRICO RUGGERI? Arrivano aggiornamenti sullo stato di salute del cantante dopo l'annullamento dei concerti del suo tour estivo: ecco come sta(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 21:10:00 GMT)

Arrivano gli aggiornamenti sullo stato di salute di Enrico Ruggeri dopo lo stop a Marotta : Gli aggiornamenti sullo stato di salute di Enrico Ruggeri chiariscono definitivamente quale sia stato il problema a mettere ko il Rouge in uno dei suoi ultimi concerti, che ha dichiarato di aver concluso a fatica. L'artista si è fatto sentire sui suoi social con un messaggio che ha rassicurato i tanti fan preoccupati per le sue condizioni, per le quali lui stesso si era detto turbato. A pochi giorni dalle prime dichiarazioni, arriva quindi il ...

Enrico Ruggeri sta male : tour sospesi dopo un preoccupante annuncio social : Enrico Ruggeri, dopo esser tornato nel mondo della musica nel 2017 con i Decibel, ha recentemente annunciato di essere costretto ad interrompere la propria attivita' canora per alcuni motivi di salute che però non ha mai precisato pubblicamente. La rivelazione è arrivata sui social [VIDEO], dove il cantautore ha tenuto a condividere un post sul proprio profilo verificato: Adesso non mi è più possibile prore. Motivi di salute mi impediscono di ...

Enrico Ruggeri : "Annullo il concerto per motivi di salute. Sono dispiaciuto e preoccupato" : Stringendo i denti Sono riuscito a portare a termine il concerto di Marotta. Adesso non mi è più possibile proseguire. motivi di salute mi impediscono di essere a Montalto Uffugo per il prossimo concerto. Spero di recuperare al più presto. Vi abbraccio, dispiaciuto e preoccupato". Il un messaggio apparso sul suo profilo Facebook, Enrico Ruggeri ha annunciato con queste parole il suo momentaneo stop ai palcoscenici. Il ...

