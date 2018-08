Elettra Lamborghini | agli MTV VMA 2018 c’è anche l’Italia con la nostra matadora

Battiti live 2018 - Andria/ Pagelle : Elettra Lamborghini show - quante stoccate per Alan Palmieri : La terza tappa di Battiti live passa da Andria: le Pagelle con voti alle esibizioni dei cantanti. Elettra Lamborghini la più discussa, Ermal Meta tra gli applausi. (Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 05:57:00 GMT)

Elettra LAMBORGHINI/ Video - "Pem Pem"...ecco cosa significa (Battiti Live 2018) : ELETTRA LAMBORGHINI, la nota ereditiera raggiunge il successo anche in campo discografico grazie alla canzone "Pem Pem" e il pubblico è pazzo di lei. (Battiti Live 2018)(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 22:10:00 GMT)

Elettra Lamborghini/ Video - "Pem Pem" e il successo è servito! (Battiti Live 2018) : Elettra Lamborghini, la nota ereditiera raggiunge il successo anche in campo discografico grazie alla canzone "Pem Pem" e il pubblico è pazzo di lei. (Battiti Live 2018)(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 07:24:00 GMT)

Battiti Live 2018 - Andria/ Cantanti e diretta 16 agosto : Tom Walker ed Elettra Lamborghini sul palco : Nuova puntata di Battiti Live 2018, che dopo Ostuni e Lecce, fa tappa ad Andria. Oggi, 16 agosto, Italia 1 trasmette lo show con tanti artisti e musica Live(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 06:00:00 GMT)

Elettra Lamborghini racconta il malore : euro Pensavo di morire euro : Elettra Lamborghini sta bene. Si è presa un bello spavento, ma adesso è tutto ok. Nei giorni scorsi l'eclettica ereditiera aveva fatto parlare di sé per il malore che l'aveva colta durante il suo tour ...

Elettra Lamborghini racconta il malore : "Pensavo di morire" : Elettra Lamborghini sta bene. Si è presa un bello spavento, ma adesso è tutto ok. Nei giorni scorsi l'eclettica ereditiera aveva fatto parlare di sé per il malore che l'aveva colta durante il suo tour ...

Elettra Lamborghini racconta il malore : “Pensavo di morire” : Elettra Lamborghini sta bene. Si è presa un bello spavento, ma adesso è tutto ok.Nei giorni scorsi l"eclettica ereditiera aveva fatto parlare di sé per il malore che l"aveva colta durante il suo tour in Messico, che la vede appunto impegnata nella promozione del suo ultimo singolo "Pem Pem". Canzone capace di diventare un tormentone in tutto il mondo.La 24enne, dopo aver raccontato quasi in diretta il mancamento, ed essersi ripresa mentre veniva ...

Malore per Elettra Lamborghini : "Lo stress mi ha inviato il conto" : L'agenda fitta di impegni e, forse, il caldo eccessivo di questi giorni l'hanno messa ko, al punto tale da rendere necessario l'intervento del personale medico. Sono stati momenti di paura per Elettra ...

Malore per Elettra Lamborghini : colpa dello stress : Elettra Lamborghini, la sexy ereditiera sempre più lanciata nel mondo musicale (il suo singolo “Pem Pem ” è diventato disco d’oro), si è sentita male in Messico ed è stata soccorsa da una ambulanza, che l’ha trasportata in ospedale. Il tutto è stato documentato dalla stessa Elettra, che prima ha postato una foto del suo braccio attaccato alla flebo e la scritta “Lo stress mi ha inviato il conto”. ...

Paura per Elettra Lamborghini - trasportata in ambulanza : «Colpa dello stress» : Attimi di Paura per Elettra Lamborghini che ha postato sulle sue Instagram Stories una foto con una flebo sul braccio e la scritta «Lo stress mi ha inviato il conto». L'ereditiera...

Elettra Lamborghini - paura dopo un malore : le foto mentre viene trasportata in ambulanza : Attimi di paura per Elettra Lamborghini che ha postato sulle sue Instagram Stories una foto con una flebo sul braccio e la scritta “Lo stress mi ha inviato il conto“. L’ereditiera è stata trasportata in ambulanza, ma al momento non si conoscono le cause del malore. Forse colpa del caldo o dei numerosi impegni, ma c’è anche chi ipotizza che lo stress sia stato causato da vicende personali e sentimentali: lei stessa aveva ...

Elettra Lamborghini / Malore per l'ereditiera a causa dello stress : concerto a Jesolo confermato? : Elettra Lamborghini si è sentita male ed è stata soccorsa da un'ambulanza, come da lei riportato nel profilo Instagram. Tra le cause del Malore, l'eccessivo stress.(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 09:30:00 GMT)

Paura per Elettra Lamborghini - trasportata in ambulanza : «Colpa dello stress» : Momenti di Paura per Elettra Lamborghini che pochi minuti fa ha postato sulle sue Instagram Stories una foto con una flebo sul braccio e la scritta «Lo stress mi ha inviato il conto»....

Elettra Lamborghini soccorsa in ambulanza : "Lo stress mi ha presentato il conto" : "El estrés me paso la cuenta". Con le stesse parole con cui aveva commentato un ricovero a Madrid nell'aprile del 2017, Elettra Miura Lamborghini, la regina dei reality spagnoli da poco sbarcata sul mercato discografico, ha liquidato il malore che l'ha colpita poche ore fa e che ha richiesto l'intervento di un'ambulanza. prosegui la letturaElettra Lamborghini soccorsa in ambulanza: "Lo stress mi ha presentato il conto" pubblicato su ...