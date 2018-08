Egitto | due monaci accusati dell’omicidio del vescovo copto Epiphanius Ucciso a

Francia Egitto : colloquio telefonico Macron-Al Sisi - focus su cooperazione tra i due paesi : Parigi, 16 ago 18:42 - , Agenzia Nova, - La cooperazione tra Francia ed Egitto , in particolare in materia di economia e sicurezza, è stata al centro del colloquio telefonico avvenuto... , Res,

Regeni - Salvini va in Egitto a incontrare Al Sisi. E poi dice : “Giustizia egiziana sarà rapida”. L’omicidio due anni e mezzo fa : Un mese fa aveva archiviato la questione legata al caso di Giulio Regeni privileggiando le “buone relazioni con un Paese importante come l’Egitto“. Ora, invece, Matteo Salvini è andato al Cairo per incontrare il presidente egiziano Abd Al Fattah Al Sisi. E alla fine il Viminale ha diffuso una nota per dire che il ministro dell’Interno ha rinnnovato la richiesta di “fare piena luce sull’omicidio dello studente ...