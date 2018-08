“È stato un eroe” Morto lo scrittore e giornalista Doveva essere una giornata come le

caffeinamagazine

(Di lunedì 20 agosto 2018) Si può anche morire da eroi, cioè in una banaleiniziate pertutte le altre e dove invece ti ritrovi a dover sacrificare la tua vita per salvare quella di tuo figlio. Sembra la trama di un libro, ed è infatti così che èall’età di 48 anni ilPierre Cherruau, specialista di cultura e società africana. Il reporter è deceduto all’ospedale di Bordeaux, dopo aver salvato dalla morte il figlio. In vacanza al mare in Gironda con la famiglia, Cherruau si è buttato in acqua per salvare il figlio di 10 anni in difficoltà davanti alla spiaggia di Signal, a Soulac-sur-Mer. Il bambino èsalvato ma il padre è quasi annegato, finendo in arresto cardiocircolatorio: èrianimato dai soccorritori, che poi in elicottero lo hanno trasportato in ospedale, dove tuttavia poco dopo è deceduto. ( dopo la ...