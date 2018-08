È pronto l' addio di Renzi al PdEcco il progetto dell' ex premier

Milan - pronto l’addio di Fassone : possibile accordo per la rescissione già durante l’assemble del cda di domani : Marco Fassone è pronto a dire addio al Milan: l’ad rossonero potrebbe trovare, già durante l’assemblea del cda di domani, la soluzione più congrua per lasciare la società Il Milan parteciperà alla prossima Europa League. Il Tas di Losanna ha accolto il ricorso del club rossonero, annullando l’esclusione dalle coppe. Ma le notizie importanti per il futuro del Milan non finiscono qui. Secondo le ultime indiscrezioni, nel ...

Addio a Cristiano Bandini - il giornalista sempre pronto a regalare un sorriso : Lutto nel giornalismo sardo. È morto, stroncato da un male incurabile a 44 anni, Cristiano Bandini. Lascia la campagna Maria e una figlia di appena un anno. Laureato in Giurisprudenza e con una grande ...

Chelsea - Conte firma l’addio : tutto pronto per l’arrivo di Sarri : Conte firma L’ADDIO- Ci siamo. Antonio Conte si prepara a dire addio alla panchina del Chelsea. Come evidenziato dai colleghi di “Sky Sport”, l’ormai ex allenatore dei blues sarebbe pronto a mettere nero su bianco il suo addio al club londinese. La firma di Conte sulle “carte della separazione” dal club inglese sarebbe ormai ad […] L'articolo Chelsea, Conte firma l’addio: tutto pronto per ...

Giunta - arriva il cambio Fratini pronto a entrare. Concia verso l'addio : ll suo impegno in politica nasce col Partito Popolare, per approdare poi alla Margherita e diventare poi un fondatore del Pd. Quali deleghe avrà pensato Nardella per lui? Olga Mugnaini

La regina ha il raffreddore pronto il piano per l'addio : Londra - È bastato che la regina disertasse l'ultima messa a St.Paul Cathedral perché non si sentiva in forma e il programma che dovrebbe scattare per gestire la sua morte è stato nuovamente aggiornato. L'ha reso noto ieri il Sunday Times, che alla notizia ha riservato addirittura la spalla della prima pagina. Il "London Bridge", così è chiamato il programma di gestione straordinaria dei primi giorni dopo la morte della Sovrana, viene modificato ...

Giovanni Floris - l'indiscrezione : addio a La7 - tutto pronto per il ritorno in Rai : Luigi Di Maio e Matteo Salvini metteranno mano alla Rai . Non è certo un mistero. Di sicuro c'è che la direzione del Tg2 andrà in quota Lega, quella del Tg3 in quota M5s. Per il Tg1, invece, si medita ...