Dybala | ora o mai più | il flop con il Chievo è un campanello d’allarme Ecco perchè la

(Di lunedì 20 agosto 2018) La prima giornata di Serie A sta per andare in archivio. Questa sera il monday night tra Atalanta e Frosinone chiuderà il primo atto di un campionato che si preannuncia emozionante e spettacolare. Sicuramente non mancheranno le sorprese. E già nel weekend appena trascorso non sono mancati i colpi di scena. Il più clamoroso? La sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo. Ma anche le difficoltà della Juventus contro ilnon sono passate inosservate. Il vantaggio di Khedira dopo appena 3 minuti lasciava presagire che per i bianconeri non sarebbe stato complicato archiviare la pratica clivense nel giro di poco tempo ma la partita ha raccontato altro. Solo il gol nel finale di Bernardeschi ha permesso a Madama di ribaltare le due reti gialloblù e conquistare i primi tre punti della stagione. Esordio positivo per Cristiano Ronaldo. Che, nonostante non abbia segnato, ha lottato ...