Dua Lipa duetterà con una Jaguar

Da Kendall Jenner a Dua Lipa : 8 celebrity fashion trend per cui il mondo non è ancora pronto : Nel video ti raccontiamo quali sono gli 8 celebrity fashion trend per cui, forse, il mondo non è ancora pronto : ph: getty images

Anche Dua Lipa ha confermato l’arrivo di “Electricity” - nuovo singolo con Diplo e Mark Ronson : Ora non ci resta che attendere la data di uscita The post Anche Dua Lipa ha confermato l’arrivo di “Electricity”, nuovo singolo con Diplo e Mark Ronson appeared first on News Mtv Italia.

Dua Lipa : il suo ultimo look casual è IDGAF : Dua Lipa è bellissima e con le sue " New Rules " non ha sfondato solo nel mondo del pop, è anche fonte d'ispirazione nella moda. Dua è una delle ragazze più stilose in circolazione , il suo stile è la perfetta combinazione tra abitini romantici e chic athleisure . ...

Gigi Hadid e Dua Lipa con lo stesso look : chi lo indossa meglio? : Gigi Hadid è una delle modelle più famose al mondo, Dua Lipa è la stella emergente della pop music, entrambe classe 1995 . Una mora, l'altra bionda, sono arrivate al successo con impegno e determinazione. Ma cosa hanno in comune queste due ...

Dua Lipa : la sua risposta all’offesa di un troll è tutta da copiare : Top The post Dua Lipa: la sua risposta all’offesa di un troll è tutta da copiare appeared first on News Mtv Italia.

Dua Lipa è la prima cantante donna di fama internazionale a essersi esibita al Tomorrowland : Go Dua Go! The post Dua Lipa è la prima cantante donna di fama internazionale a essersi esibita al Tomorrowland appeared first on News Mtv Italia.

Dua Lipa in concerto : guarda la folla pogare sulle note di “One Kiss” : WOW The post Dua Lipa in concerto: guarda la folla pogare sulle note di “One Kiss” appeared first on News Mtv Italia.

Dua Lipa insieme a Diplo e Mark Ronson nella nuova canzone “Electricity” : Non vediamo l'ora di sentirlo The post Dua Lipa insieme a Diplo e Mark Ronson nella nuova canzone “Electricity” appeared first on News Mtv Italia.

Dua Lipa che canta in francese “IDGAF” ti farà innamorare ancora di più di lei : <3 The post Dua Lipa che canta in francese “IDGAF” ti farà innamorare ancora di più di lei appeared first on News Mtv Italia.

Dua Lipa ha ringraziato (in italiano) i fan perché il suo primo album è certificato ORO in Italia : "Grazie mille" <3 The post Dua Lipa ha ringraziato (in Italiano) i fan perché il suo primo album è certificato ORO in Italia appeared first on News Mtv Italia.

Troye Sivan - ecco cosa ne pensa della cover di “My My My!” fatta da Dua Lipa : Impossibile non essere d'accordo con lui The post Troye Sivan, ecco cosa ne pensa della cover di “My My My!” fatta da Dua Lipa appeared first on News Mtv Italia.

Dua Lipa : «Noi donne dovremmo sostenerci a vicenda. Questo - per me - è il femminismo» : Questo articolo è stato pubblicato sul numero 27 di Vanity Fair (2018), in edicola dal 4 all’11 luglio Dua Lipa non ha mai avuto dubbi. Alla classica domanda – che cosa vuoi fare da grande? – da bambina non aveva avuto esitazioni: la cantante. A 22 anni, la sua carriera è ben oltre la semplice realizzazione di un sogno. È l’unica artista donna ad aver ricevuto cinque candidature ai Brit Awards 2018, trasformatesi poi in due vittorie, ...

Dua Lipa ha cantato una fantastica cover di “My My My!” di Troye Sivan : So sexy The post Dua Lipa ha cantato una fantastica cover di “My My My!” di Troye Sivan appeared first on News Mtv Italia.

Brendon Urie dei Panic! At The Disco vuole a tutti i costi collaborare con Dua Lipa : E chi non vorrebbe! The post Brendon Urie dei Panic! At The Disco vuole a tutti i costi collaborare con Dua Lipa appeared first on News Mtv Italia.