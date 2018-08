Dopo 10 anni l’Atalanta torna a vincere alla prima giornata di Serie A

Roma - Dopo Genova si torna a chiedere l’abbattimento della Tangenziale Est : “Ha quasi 50 anni. Piovono calcinacci” : Calcinacci e altri detriti che periodicamente Piovono sulle strade sottostanti. A volte mettendo a rischio l’incolumità dei passaggi. E oggi, dopo i tragici eventi di Genova, la vecchia Tangenziale Est di Roma è tornata fra gli “osservati speciali” del comune di Roma, nella lista delle infrastrutture (ponti e sopraelevate) ritenute ormai obsolete e dunque sostanzialmente a rischio. Tanto che ora i residenti di quartieri storici e popolari ...

Rosy Abate 2 : la serie ritorna sei anni Dopo l'epilogo : dopo i numerosi flop riscossi da Mediaset, la fiction più attesa di quest'ultimo palinsesto è proprio Rosy Abate. Non solo regina di Palermo, ma anche regina degli ascolti. La prima stagione, andata in onda dallo scorso 12 novembre 2017 su Canale 5, è stata una delle poche fiction ad aver riscosso un immane successo. La fiction con protagonista la mafiosa siciliana ha raggiunto ben cinque milioni di telespettatori settimanali aggiudicandosi cosi ...

Claudio Marchisio - l’addio alla Juve Dopo 25 anni : dopo 25 anni in bianconero, la traiettoria di Claudio Marchisio nella Juve si è conclusa l’ultimo giorno di mercato, con la decisione resa nota dal club torinese che ha salutato con un tweet il 17 agosto la “chiusura dell’avventura”, iniziata quando aveva 7 anni. A 32 anni d’età, gli restavano due anni di contratto, rescissi, un divorzio consensuale inatteso dai tifosi. Per il reparto, Allegri ha in organico ...

Willy - il Principe di Bel-Air : 20 anni Dopo di nuovo in tv tutti gli episodi : Sei stagioni, 148 episodi che negli anni Novanta portarono nelle case degli americani prima e degli italiano poi lui, Will Smith, nei panni dell’irresistibile Principe di Bel Air. Una sigla che ancora chi c’era si ricorda a memoria e dei coprotagonisti indimenticabili come Carlton e la sua irresistibile danza e il compianto “zio zucchino” (l’attore James Avery). Dal 20 agosto Willy, il Principe di Bel Air ritorna su ...

Tennis - Cincinnati - Djokovic : "Tornato Dopo due anni di montagne russe" : Un Novak Djokovic versione Wimbledon supera con un doppio 6-4 uno sbiadito Roger Federer aggiudicandosi per la prima volta in carriera il torneo di Cincinnati, unico Masters 1000 che mancava alla ...

La dottoressa Giò torna in tv Dopo 20 anni tra famiglie arcobaleno - violenza sulle donne e omosessualità : I temi tanto cari a Barbara d'Urso alla fine confluiranno tutti nella nuova stagione de La dottoressa Giò. La conduttrice torna in corsia per vestire i panni della famosa ginecologa che, questa volta, farà della sua vita un'occasione per aiutare altre donne. Chi ha seguito la serie sa bene che la dottoressa era finita nei guai nel finale dell'ultima stagione ma adesso per lei tornerà il sereno non senza problemi. Il settimanale Gente ha ...

Marina La Rosa - super sexy su Instagram 18 anni Dopo il Grande Fratello : Era il Duemila e nella prima e indimenticabile casa del Grande Fratello faceva il suo esordio Marina La Rosa, alias ‘La gatta morta‘ che con la sua sensualità mai aggressiva aveva fatto girare la testa a quasi tutto il genere maschile rinchiuso a Cinecittà. 18 anni dopo non ha perso il suo fascino da femme fatale condito da tanta tanta ironia e lo dimostra con un video pubblicato su Instagram in cui, in vacanza ad Alicudi, rifà una ...

Muta dal giorno del terremoto di Amatrice - Serena - 15 anni - torna a parlare Dopo un tema a scuola : Serena ha solo 15 anni, eppure ha già una storia grande da raccontare: è scampata al terremoto di Amatrice del 24 agosto 2016, al quale però non è sopravvissuta sua nonna, morta sotto le macerie della palazzina di tre piani in cui abitava. Da quel momento in poi la ragazza, provata dallo shock è dal lutto, era rimasta in silenzio, colpita da una forma di mutismo. Un silenzio che però è stato rotto ...

Atene esce dal programma di aiuti : addio alla Troika Dopo 8 anni di sacrifici : Atene - Troika addio ma dopo 300 miliardi di prestiti e sette tagli a stipendi e pensioni non tutti in Grecia festeggiano. Ufficialmente da oggi Atene è fuori dal protettorato dei creditori internazionali, per ricominciare a finanziarsi autonomamente sul mercato, ma dopo gli annunci syrizei sulla svolta restano le macerie nel paese, con le libere professioni in apnea e in pratica solo il turismo a trainare il pil.In cambio dei tre memorandum del ...

