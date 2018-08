Donna uccisa da alligatore | trascinata sott’acqua

Donna scomparsa nel Bresciano - l'amante confessa : 'L'ho uccisa io' : Milano, 20 ago., askanews, - E' stata uccisa dal suo ex amante Manuela Bailo, la Donna di Nave, in provincia di Brescia, scomparsa dal 29 luglio scorso. La svolta nelle indagini, riferisce una nota ...

Manuela Bailo - la Donna scomparsa a Brescia è stata uccisa dall’ex amante. Domenica è stato ritrovato il cadavere : Manuela Bailo, la donna scomparsa il 28 luglio scorso, è stata uccisa dall’ex amante Fabrizio Pasini. Lo ha confessato lo stesso 48enne Bresciano in un interrogatorio avvenuto nella notte di Domenica. L’uomo ha raccontato di aver nascosto il cadavere della 35enne in una cascina abbandonata ad Azzanello, nel Cremonese. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. “Le indagini non ...

Donna uccisa in albergo Val Gardena - fermato il marito : Omicidio in Alto Adige, in Val Gardena. Una Donna italiana, pare originaria di Parma, è stata trovata morta in un albergo di Santa Cristina in Val Gardena. Il marito, primo indiziato del delitto, è fuggito e, stando alle prime informazioni, sarebbe stato fermato dalle forze dell'ordine.

Israele bombarda striscia di Gaza : uccisa Donna incinta e la figlioletta di 18 mesi : Escalation di violenza tra israeliani e palestinesi lungo il confine della striscia di Gaza. l'aviazione israeliana ha scatenato un violento bombardamento in risposta alla pioggia di razzi e colpi di mortaio che hanno raggiunto il sud di Israele causando diversi feriti.Continua a leggere

Femminicidio nel Veneziano - Donna di 37 anni uccisa a botte dal marito : Femminicidio nel Veneziano, donna di 37 anni uccisa a botte dal marito Il delitto è avvenuto a Cavarzere. Un uomo di 35 anni, agli arresti domiciliari per estorsione e violenza privata, avrebbe massacrato la donna fino a ucciderla. Sarebbe stato lui stesso a chiamare l'ambulanza Parole chiave: ...

Donna uccisa a martellate a Roma - uomo 42enne si costituisce : Roma, 6 ago., askanews, - Ha ucciso una Donna a martellate a Roma e poi si è presentato ai carabinieri di Latina per costituirsi. Questa mattina, i carabinieri della Compagnia Casilina, allertati dai ...

Inghilterra : Donna di 29 anni - madre di tre figli - uccisa in strada : Kelly Franklin, 29 anni, è stata assassinata venerdì sera. Fermati un uomo e una donna.Continua a leggere

Roma - investita e uccisa da un'auto : muore Donna di 64 anni : Incidente mortale nella notte a Roma. Una donna è morta investita da un'auto nella tarda serata di ieri. È accaduto in via Tuscolana, all'altezza del civico 262, in direzione fuori Roma. La vittima è ...

Donna uccisa - marito ai domiciliari : ANSA, - LECCE, 27 LUG - Ha ottenuto gli arresti domiciliari Michele Spagnuolo, di 77 anni, l'uomo che ha confessato di avere ucciso a coltellate la settimana scorsa nella loro casa di Trepuzzi , Lecce,...

“Uccisa in modo brutale”. Choc al mare dei vip. Vittima una Donna di 34 anni : Prima un pugno in pieno volto. Poi la violenza più cieca: calci, pugni e la testa sbattuta più volte contro il water e il lavandino. Una scena orribile quella che si è presentata agli occhi della polizia. Succede nel tempio delle vacanze, quella Baia Sardinia – nei pressi di Arzachena in Costa Smeralda – destinazione preferita di milioni di italiani. Ha lottato Zeneb Badid, 34 anni, in un letto d’ospedale del Giovanni Paolo II di Olbia, poi ieri ...

Arzachena : un festino a base di droga e alcol fatale ad una Donna marocchina uccisa da connazionali : PRIMAPRESS, - Arzachena, SASSARI, - Un festino a base di alcol e droga potrebbe essere stata la causa scatenante dell'uccisione di una donna marocchina residente ad Arzachena, in Gallura, Zeneb Badid, ...

Massacrata e uccisa una Donna in Costa Smeralda : fermate due persone : Massacrata e uccisa una donna in Costa Smeralda: fermate due persone La vittima, residente ad Arzachena, è stata ripetutamente colpita durante un festino a base di droga e alcol. Fermati dai carabinieri con l'accusa di omicidio due uomini, che sono stati trasferiti nel carcere di Nuchis, a Tempio ...

Costa Smeralda - Donna di 34 anni picchiata e uccisa durante un festino : Zeneb Badid, una donna di 34 anni marocchina, è stata uccisa a calci e pugni in una casa sulle colline di Baja Sardinia, vicino ad Arzachena. I suoi presunti aggressori, connazionali della vittima, sono già finiti in manette con l'accusa di omicidio aggravato per futili motivi, in concorso tra loro.Continua a leggere