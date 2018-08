Donna scomparsa nel Bresciano | l' amante confessa | ' L' ho uccisa io'

Manuela Bailo - la Donna scomparsa a Brescia è stata uccisa dall’ex amante. Domenica è stato ritrovato il cadavere : Manuela Bailo, la donna scomparsa il 28 luglio scorso, è stata uccisa dall’ex amante Fabrizio Pasini. Lo ha confessato lo stesso 48enne Bresciano in un interrogatorio avvenuto nella notte di Domenica. L’uomo ha raccontato di aver nascosto il cadavere della 35enne in una cascina abbandonata ad Azzanello, nel Cremonese. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. “Le indagini non ...

Donna scomparsa : Brescia - l'ex amante confessa l'omicidio : L'ex amante di Manuela Bailo, la 35enne scomparsa a Brescia il 29 luglio, ha confessato di averla uccisa. Fabrizio Pasini, 48enne Bresciano, sindacalista della Uil e collega della giovane, non è riuscito a trattenere il rimorso. L'uomo, tornato ieri dalle vacanze in Sardegna, ha portato gli inquirenti sul luogo dove ha sepolto il cadavere di Manuela. Non solo: Pasini ha fatto anche ritrovare l'auto lasciata dove i due si ...

Brescia - trovato cadavere in una cascina : forse è corpo Manuela - Donna scomparsa un mese fa : Il corpo di una giovane donna è stato trovato sotterrato nel giardino di una cascina nel Cremonese e potrebbe trattarsi del cadavere di Manuela Bailo, la 34enne Bresciana di cui non si hanno notizie ...

Avola. Trovata morta Donna di 45 anni scomparsa il 14 agosto : Sono terminate in modo tragico le ricerche di un’impiegata di 45 anni. Il corpo senza vita della donna è stato

Siracusa - Donna scomparsa trovata morta : 7.00 Il cadavere di una 45enne scomparsa 4 giorni fa è stato trovato all'interno della riserva naturale di Cavagrande, tra Cassibile e Avola, nel Siracusano. La donna, un'impiegata sposata con due figli,si era allontanata da casa la sera del 14 agosto. Da quel momento non aveva più dato notizie. La famiglia ha allertato le forze dell'ordine per avviare le ricerche. Il corpo era in fondo a un dirupo. Prima era stata trovata l'auto della donna ...

Donna scomparsa - sorella : 'Chi sa parli' : ANSA, - BRESCIA, 14 AGO - "Chiunque sa qualcosa o ha visto qualcosa parli. Vi prego, chi sa si faccia vivo con le forze dell'ordine". È l'appello disperato di Arianna Bailo la sorella di Manuela, ...

Ritrovata la Donna scomparsa nel Padovano : "Allontanamento volontario" - : La 59enne è stata rintracciata a Roma. Si era allontanata da Cittadella lo scorso 31 luglio. Ha detto ai carabinieri di averlo fatto per "ritagliarsi alcuni giorni di riflessione". Tra le ipotesi ...

Ritrovata la Donna scomparsa nel Padovano : “Allontanamento volontario” : Ritrovata la donna scomparsa nel Padovano: “Allontanamento volontario” La 59enne è stata rintracciata a Roma. Si era allontanata da Cittadella lo scorso 31 luglio. Ha detto ai carabinieri di averlo fatto per “ritagliarsi alcuni giorni di riflessione”. Tra le ipotesi alcuni motivi legati a un ammanco di denaro nella ditta in cui ...

Padova - la Donna scomparsa si era allontanata volontariamente. Ritrovata a Roma : È stata Ritrovata Anna Fasol, la ragioniera 59enne di Cittadella che aveva fatto perdere le proprie tracce dal 30 luglio scorso. La donna come riferisce Corriere del Veneto è stata Ritrovata a Roma in un centro di accoglienza della Croce Rossa Italiana. Alle autorità ha riferito che si era allontanata volontariamente. La donna è in buone condizioni generali di salute. Rintracciata il pomeriggio di domenica 12 agosto, Fasol ha subito confermato ...

Donna scomparsa nel Bresciano : partiti da Brescia e non dal lago di Garda gli sms di Manuela : La ragazza è svanita nel nulla da sabato 28 luglio. Sentito in procura, come persona informata sui fatti, l'ex fidanzato e convivente

Padova - Donna scomparsa da nove giorni : doveva parlare con il datore di lavoro di 100mila euro scomparsi dall’azienda : Prima una lite col marito, subito chiarita, poi un appuntamento con il datore di lavoro per parlare di un ammanco di denaro, 100mila euro. È il 30 luglio, Anna Fasol nel pomeriggio ha in agenda all’incontro con Lino De Poli, il titolare dell’azienda di carni di Tombolo (Padova) per cui lavora. Da quel momento sparisce: sono passati nove giorni e ancora non si hanno notizie della ragioniera 59enne di Cittadella, sposata e con una ...

Anna Fasol scomparsa da Padova - i Ris in casa della Donna : soldi spariti e la stanza in disordine : I Ris hanno perquisito la casa di Anna Fasol, la 59enne scomparsa dal Padovano una settimana fa. Al momento non si esclude l'ipotesi dell'allontanamento volontario. Il caso è salito alla ribalta delle cronache quando sua figlia Marialaura Simonetto, medaglia d'argento agli Europei ed ex compagna di scuola di Federica Pellegrini, ha scritto un post su Facebook.Continua a leggere

"Paola - dove sei?" : un mistero il destino della Donna scomparsa : Da due settimane è svanita nel nulla. Resta un mistero il destino di Paola D'Ovidio , 45 anni, residente a Santhià. L'ultima traccia lasciata dalla donna è la Ford Fiesta trovata nei dintorni di Sali ...

E' scomparsa da ieri - riconoscete questa Donna? : Una donna è scomparsa da Pozzuolo Martesana da ieri. La stanno cercando Forze dell'Ordine e soccorritori: se la riconoscete avvisateli. Donna scomparsa, ricerche in corso Sono in corso le ricerche per ...