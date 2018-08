Domenica 26 a Limone si festeggia l' Abaiya tra leggende | musica e folklore

Limone : Domenica 29 luglio Madamè in concerto al Lago Terrasole - inaugurano la rassegna "Note d'acqua" : Previsti anche spettacoli di clownerie e truccabimbi. A partire dalle 10.30 in Piazza del Municipio e presso la sede della CRI Limone in Piazza Henri Dunant. Per aggiornamenti sul calendario delle ...