Dissesto finanziario a Catania | incoerenze temporali e politica cialtrona

(Di lunedì 20 agosto 2018) Gli studiosi di scienze sociali conoscono un fenomeno noto come "incoerenza temporale delle preferenze": oggi si pensa che una cosa vada fatta nel prossimo futuro, ma quando arriva il momento di farla si cambia idea. Spesso ci dotiamo di una regola, ma al momento di osservarla pensiamo che non sia più il caso di farlo. Succede sia individualmente sia come collettività. Se questo comportamento riguardasse solo un singolo individuo, non sarebbe preoccupante; lo è quando è un comportamento collettivo. Non possiamo dimenticare, infatti, che la "coerenza temporale delle preferenze" è ciò che ci aspettiamo dagli altri, ed è su quella coerenza che costruiamo i nostri comportamenti. Se gli altri, come individui o collettivamente, cominciano a comportarsi in modo temporalmente incoerente, perdiamo i nostri punti di riferimento. È il ...