Dieci morti nelle gole del Raganello | sono di Brescia | Bergamo e Milano

Travolti dal torrente in piena : Dieci morti e tre dispersi in Calabria : Una piena improvvisa e devastante che ha portato morte e disperazione. Così superstiti e soccorritori raccontano quanto è accaduto oggi pomeriggio nelle gole del torrente Raganello a...

Indonesia - nuove scosse sull’isola di Lombok. Magnitudo fino 6 - 9. Dieci morti e 24 feriti : nuove scosse di terremoto, di cui una di Magnitudo 6.9, hanno colpito l’isola turistica di Lombok, nell’arcipelago Indonesiano. Al momento si contano 24 feriti e 10 morti sotto gli edifici crollati, o colpiti da attacchi cardiaci. Le nuove scosse hanno danneggiato oltre 1.800 abitazioni, di queste almeno la metà ha subito danni gravi. Lombok torna a tremare dopo che il 5 agosto scorso un sisma con lo stesso Magnitudo aveva provocato la ...

Genova - crollato ponte Morandi sull'autostrada A10 : decine di morti - anche un bambino di Dieci anni. Procura : disastro colposo : Si aggrava il bilancio delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova: sono 22 le vittime accertarte ma si teme che il numero superi la trentina. C'è anche un bambino di 10 anni...

Si radunano per una veglia funebre : Dieci morti e 30 intossicati dal cibo : Tra i morti anche i due figli dell'uomo deceduto che avevano invitato parenti e amici per un ultimo saluto al padre, molto noto nella comunità locale. Tra gli intossicati alcuni considerati in gravi condizioni. Principale imputato della tragedia è uno stufato offerto ai presenti.Continua a leggere

Incidenti stradali : nuova strage di braccianti nel Foggiano - Dieci morti : E' salito a dieci il bilancio delle vittime dello scontro avvenuto nel primo pomeriggio tra un furgone che trasportava braccianti extracomunitari e un Tir carico di cassette pomodori, sulla statale 16 tra Foggia e Apricena. Tre persone erano state estratte senza vita dai vigili del fuoco dalle lamiere dell'automezzo sul quale viaggiavano insieme ad altri cittadini stranieri, tutti rimasti feriti in modo grave e ...

Strage di braccianti : un altro incidente nel Foggiano tra un furgone e un tir - Dieci morti : dieci braccianti agricoli sono morti in un incidente stradale avvenuto poco fa sulla strada statale 16, nella località Ripalta, nel territorio di Lesina, nel Foggiano.Nell'impatto sono rimaste ferite altre persone, il cui numero non è stato ancora reso noto. A quanto si è saputo, l'impatto si è verificato, per cause in corso di accertamento, tra un furgone con targa bulgara che trasportava numerosi braccianti ...

Terremoto in Indonesia - sisma di magnitudo 6.4 in zona turistica : almeno Dieci morti : Il sisma ha colpito l'isola di Lombok, una zona turista del Paese asiatico adiacente alla più famosa Bali. Segnalati decine di crolli e ferriti e almeno dieci vittime, ma fortunatamente non è stato emesso alcun allarme tsunami.Continua a leggere