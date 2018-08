Dieci anni dentro al tunnel

In Dieci anni Airbnb non ha cambiato solo il business - ma anche il turismo : Roma . Come può una società che basa i suoi affari solo sull'iniziativa volontaria di singole persone arrivare a valere 30 milioni di dollari? Chiedetelo ad Airbnb, che a differenza di altre ...

Abusi sulla nipotina di Dieci anni - arrestato 70enne : Accusato di aver compiuto Abusi sulla nipotina di appena dieci anni con la presunta complicità della figlia, madre della bambina. Con queste accuse è stato arrestato a Roccapiemonte, in provincia di Salerno, un 70enne residente in un comune limitrofo a cui la ragazzina veniva affidata, con cadenza quasi quotidiana, proprio dalla madre che è finita anche lei in stato di arresto.Una brutta storia che sarebbe iniziata, come riporta Il Mattino, ...

Michele Riondino - Dieci anni di stile del «padrino» di Venezia : A Venezia devono averci preso gusto. L’anno scorso ha fatto discutere la scelta di sostituire l’ormai classica madrina della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia con un «padrino». A fare gli onori di casa al Lido – con competenza, garbo, fascino e simpatia – è stato, infatti, Alessandro Borghi. Per nulla intimorito dall’inedito ruolo che gli è stato cucito addosso, e neppure sfiorato dalla preoccupazione ...

Genova - crollato ponte Morandi sull'autostrada A10 : decine di morti - anche un bambino di Dieci anni. Procura : disastro colposo : Si aggrava il bilancio delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova: sono 22 le vittime accertarte ma si teme che il numero superi la trentina. C'è anche un bambino di 10 anni...

Genova - crollato ponte Morandi sull'autostrada A10 : 35 morti - anche un bambino di Dieci anni. Procura : disastro colposo : Si aggrava il bilancio delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova: sono 35 le vittime accertarte. C'è anche un bambino tra le vittime del crollo. Un bilancio che, purtroppo,...

Genova - crollato ponte Morandi sull'autostrada A10. Viminale : 35 morti - anche un bambino di Dieci anni. Procura : disastro colposo : Si aggrava il bilancio delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova: sono 35 le vittime accertarte. C'è anche un bambino tra le vittime del crollo. Un bilancio che, purtroppo, sembra destinato a salire. Quattro persone sono state estratte vive dalle macerie, mentre in 20 risultano feriti e molti sono ricoverati in codice rosso. Due dei feriti gravi sono stati travolti nelle loro abitazioni schiacciate dalla struttura. Lo riferiscono fonti ...

Genova - crollato ponte Morandi sull'autostrada A10. Viminale : 35 morti - anche un bambino di Dieci anni : Si aggrava il bilancio delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova: sono 35 i morti accertati, 13 i feriti. Tra le vittime anche un bambino: si tratta di tutti passeggeri dei mezzi coinvolti,...

Quella sinistra profezia : "Tra Dieci anni il ponte Morandi crollerà" : ... per facilitare la cosa, indicando il mio nome e cognome: Paolo Putti, consigliere del Movimento 5 Stelle, uomo libero che non ha voglia di fare carriera politica, non è questa la mia ambizione, che ...

Genova - crollato ponte Morandi sull'autostrada A10. Viminale : 22 morti - anche un bambino di Dieci anni : Si aggrava il bilancio delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova: sono 22 i morti accertati, 13 i feriti. Tra le vittime anche un bambino: si tratta di tutti passeggeri dei mezzi coinvolti,...

"Tra Dieci anni il Ponte Morandi crollerà". Sei anni fa la preoccupazione del presidente di Confindustria Genova : Le previsioni di quanto sarebbe accaduto, che oggi suonano ciniche e nefaste, si trovano nero su bianco perfino nei verbali delle sedute del Consiglio comunale di Genova. E' il 2012, dicembre, Giovanni Calvini, allora presidente di Confindustria locale a fine mandato, è furioso per chi - fra politici e amministratori - si oppone alla realizzazione della Gronda di Ponente, necessaria per agevolare il traffico nella zona dove oggi è ...

"Tra Dieci anni il Ponte Morandi crollerà" : Le previsioni di quanto sarebbe accaduto, che oggi suonano ciniche e nefaste, si trovano nero su bianco perfino nei verbali delle sedute del Consiglio comunale di Genova. E' il 2012, dicembre, Giovanni Calvini, allora presidente di Confindustria locale a fine mandato, è furioso per chi - fra politici e amministratori - si oppone alla realizzazione della Gronda di Ponente, necessaria per agevolare il traffico nella zona dove oggi è ...

Roma - chiuso il ristorante del fratello di Renato De Pedis : “Da Dieci anni non pagava l’affitto al comune” : Sono arrivati nel cuore di Trastevere per mettere i sigilli al San Michele, storico ristorante del quartiere Romano. Il motivo? Da dieci anni il proprietario non pagava l’affitto al comune. Sembra una delle tante operazioni dei vigili urbani per combattere l’illegalità nella Capitale e invece è qualcosa di più. Perché il ristorante che ha chiuso i battenti era gestito da Luciano De Pedis, fratello maggiore di Renato, meglio ...

I Jonas Brothers festeggiano Dieci anni di “A Little Bit Longer” : ecco i loro messaggi : Di già?! The post I Jonas Brothers festeggiano dieci anni di “A Little Bit Longer”: ecco i loro messaggi appeared first on News Mtv Italia.

L'App store compie Dieci anni : Ad oggi sono più di 170 miliardi le App scaricate in tutto il mondo per un giro d'affari planetario che supera i 130 miliardi di dollari. Nella top ten delle nazioni che scaricano più App non poteva ...