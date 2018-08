Diciotti | i migranti accusano i maltesi | Ci dissero di andare in Italia

Migranti - nave Diciotti verso Pozzallo : la procura apre un'inchiesta : "La nave Diciotti non è in rotta verso la nostra città", ha detto il sindaco Ammatuna. "Noi siamo pronti all’accoglienza e a...

Migranti - nave Diciotti verso Pozzallo : Ue "contatti con Stati Membri"/ Msf a Conte - "prima le persone" : nave Diciotti, trattativa Italia-Unione Europea per sbarco 177 Migranti. Ultime notizie Lampedusa, portavoce Malta attacca Matteo Salvini, replica ministri: "aiuti Ue o li mandiamo in Libia"

NAVE Diciotti "VERSO POZZALLO" - MA IL SINDACO SMENTISCE/ Migranti - Ue : "lavoriamo a soluzione" : NAVE DICIOTTI, trattativa Italia-Unione Europea per sbarco 177 Migranti. Ultime notizie Lampedusa, portavoce Malta attacca Matteo Salvini, replica ministri: "aiuti Ue o li mandiamo in Libia"

Migranti : Procura Agrigento avvia indagine su nave Diciotti : La Procura della Repubblica di Agrigento "nel rigoroso ambito della propria giurisdizione e competenza, ha avviato una indagine volta a conoscere il tentativo di ingresso di 190 immigrati extracomunitari avvenuto il 16 agosto al largo dell'isola di Lampedusa, tratti in salvo dalla motonave 'Diciotti' e ad oggi ancora ospitati sulla medesima motonave della Guardia Costiera". Lo rende noto un ...

Salvini : Diciotti può sbarcare in Italia se Ue accoglie migranti : Roma, 20 ago., askanews, - La nave Diciotti della Guardia costiera Italiana che da cinque giorni è al largo di Lampedusa con a bordo 177 migranti salvati da un naufragio 'può anche sbarcare in Italia, ...

Salvini : "La Diciotti può sbarcare in Italia a patto che i migranti siano suddivisi tra i Paesi dell'Ue" : Dopo aver tuonato "intervenga l'Ue altrimenti porteremo i migranti in Libia", Salvini apre allo sbarco dei 177 migranti che sono da giorni a bordo della nave Diciotti, a largo di Lampedusa. Il ministro dell'Interno, però, impone una condizione: dopo l'approdo le persone dovranno essere suddivisi tra i Paesi dell'Unione europea. "La Diciotti può anche sbarcare in Italia a patto che i 177 migranti a bordo siano suddivisi tra i Paesi ...

NAVE Diciotti SENZA PORTO - FARNESINA : "INTERVENGA UE"/ Ultime notizie migranti - caos dopo ultimatum Salvini : NAVE DICIOTTI SENZA PORTO: migranti, ultimatum Salvini 'aiuti Ue o li rimandiamo in Libia'. Ultime notizie, FARNESINA scrive all'Ue.