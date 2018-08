Diciotti arrivata a Catania | ma i migranti non sbarcano | Il Viminale attende risposte

“È arrivata”. La nave Diciotti con i migranti è in Italia. La decisione di Salvini : La Diciotti è a Trapani. La nave della Guardia costiera italiana con a bordo i 67 migranti che erano stati soccorsi domenica scorsa dal cargo Vos Thalassa è entrata nel porto siciliano dopo essere rimasta qualche ora in rada. L’arrivo era previsto alle 8 ma è slittato. L’ipotesi è che sia servito più tempo alle forze dell’ordine salite a bordo per completare gli accertamenti predisposti per identificare gli autori del ...

Migranti - la nave Diciotti è arrivata a Trapani. Salvini : Nessuno scenda : Il ministro dell'Interno: La nave sarà tenuta bloccata per 'tutto il tempo necessario' per fare chiarezza. Se ci sono dei violenti a bordo è giusto che vengano assicurati alla giustizia. Se le ...

Migranti - nave Diciotti arrivata a Trapani. Salvini : non autorizzo lo sbarco : La nave Diciotti è arrivata nel porto di Trapani ma Salvini al momento non ha dato il via libera allo sbarco: «Io non voglio farmi prendere in giro. Finché non...

Migranti - nave Diciotti arrivata a Trapani. Salvini : non autorizzo lo sbarco : La nave Diciotti è arrivata nel porto di Trapani ma Salvini al momento non ha dato il via libera allo sbarco: «Io non voglio farmi prendere in giro. Finché non...

Migranti - la nave Diciotti arrivata a Trapani. Salvini : non autorizzo lo sbarco : La nave Diciotti è arrivata nel porto di Trapani ma Salvini al momento non ha dato il via libera allo sbarco: «Io non voglio farmi prendere in giro. Finché non...

Migranti - la nave Diciotti arrivata a Trapani. Salvini : non autorizzo lo sbarco : La nave Diciotti è arrivata nel porto di Trapani ma Salvini al momento non ha dato il via libera allo sbarco: «Io non voglio farmi prendere in giro. Finché non...

Migranti - la nave Diciotti arrivata a Trapani : ' La nave Diciotti sta attraccando a Trapani . Nel frattempo proseguono gli accertamenti giudiziari volti a verificare le responsabilità penali dei presunti facinorosi che hanno messo a repentaglio la ...

Migranti - la nave Diciotti arrivata a Trapani : «La nave Diciotti sta attraccando a Trapani. Nel frattempo proseguono gli accertamenti giudiziari volti a verificare le responsabilità penali dei presunti facinorosi che hanno messo a...

A Trapani è arrivata la nave Diciotti Nessun indagato per la protesta a bordo : «Non è una protesta politica. Ma un invito a non far morire bambini, che quasi tutti indossano magliette rosse,, donne e uomini in mare».

MIGRANTI - NAVE Diciotti arrivata A POZZALLO/ Video ultime notizie : 519 profughi - morto un nigeriano : MIGRANTI, NAVE DICIOTTI ARRIVATA a POZZALLO, Video: 519 persone a bordo, anche un cadavere. E' ARRIVATA nelle scorse ore in Sicilia l'imbarcazione della guardia costiera italiana(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 10:32:00 GMT)

Pozzallo - la Diciotti è arrivata al porto : finita l'epopea della Diciotti. La nave della Guardia costiera è arrivata al porto di Pozzallo con le 519 persone, salvate nei 7 interventi tra la Sicilia e la Libia degli scorsi giorni, e con un ...

MIGRANTI - NAVE Diciotti arrivata A POZZALLO/ 519 profughi - arrivo festeggiato con un canto liberatorio : MIGRANTI, la NAVE DICIOTTI in attesa di un porto in cui sbarcare. Ci sono 522 persone a bordo, è al largo dell'isola di Malta. La guardia costiera attende il segnale da Matteo Salvini(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 23:53:00 GMT)

Catania - arrivata la nave Diciotti con oltre 900 migranti a bordo | : L'imbarcazione della Guardia Costiera ha portato in Sicilia le persone salvate in sette operazioni di soccorso al largo della Libia. Il vascello trasporta anche due cadaveri recuperati durante gli ...

Arrivata a Catania nave Diciotti con a bordo 932 migranti : Arrivata a Catania la nave Diciotti della Guardia costiera, con a bordo 932 migranti salvati durante 7 operazioni di soccorso al largo della Libia. Sta intanto facendo rotta verso Valencia la Aquarius,...