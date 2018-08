Diciotti ancora in mare | a Lampedusa spunta striscione | Porto aperto

I 177 della nave Diciotti restano ancora in mare. Scontro tra Italia e Malta : La nave militare Italiana Diciotti, col suo carico di 177 somali ed eritrei, resta ancora in mare davanti a Lampedusa come sta facendo ormai da quattro giorni. Non sarà un porto Italiano ad accogliere i migranti soccorsi in un'operazione della nostra Guardia costiera in acque maltesi, assicura il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Che alza il livello dello Scontro con Malta, dopo che La Valletta nei giorni scorsi ha negato l'attracco, e ...

La nave Diciotti ancora senza un porto - Salvini : “L’Ue intervenga o riportiamo i migranti in Libia” : Non ha ancora trovato una soluzione la vicenda di nave Diciotti, finita al centro di un braccio di ferro Italia-Malta e da quasi quattro giorni al largo di Lampedusa con 177 migranti a bordo. «Diciotti dimostra che Italia non si tira mai indietro quando si tratta di salvare vite umane. Il comportamento di Malta è ancora una volta inqualificabile...

Migranti - nave Diciotti ancora in attesa al largo : ROMA Non ha ancora trovato una soluzione la vicenda di nave Diciotti, finita al centro di un braccio di ferro Italia-Malta e da quattro giorni al largo di Lampedusa con 177 Migranti a bordo. Fonti ...

Migranti - nave Diciotti è ancora senza un porto - Salvini : 'Ue intervenga o li ricondurremo in Libia' : Toninelli: "Il comportamento di Malta è inqualificabile, servono sanzioni" - "Diciotti dimostra che l'Italia non si tira mai indietro quando si tratta di salvare vite umane. Il comportamento di Malta ...

La nave Diciotti ancora senza un porto - Salvini : “L’Ue intervenga o riportiamo i migranti in Libia” : Non ha ancora trovato una soluzione la vicenda di nave Diciotti, finita al centro di un braccio di ferro Italia-Malta e da quasi quattro giorni al largo di Lampedusa con 177 migranti a bordo. «Diciotti dimostra che Italia non si tira mai indietro quando si tratta di salvare vite umane. Il comportamento di Malta è ancora una volta inqualificabile e...

Caso Diciotti - il governo tuona : "Malta ancora inqualificabile" : È ancora braccio di ferro tra Italia e Malta sul Caso della nave Diciotti. La nave della guardia costiera italiana la notte tra mercoledì e giovedì ha soccorso un barcone con 190 migranti a bordo e con il motore in avaria. Il comando italiano si è attivato immediatamente per far sbarcare 13 persone per ragioni sanitarie, lasciandone 177 a bordo. La situazione tra i naufraghi era drammatica. Sette persone necessitavano di soccorso medico urgente ...

La Diciotti è ancora al largo di Lampedusa : La nave della Guardia costiera italiana con a bordo 177 migranti è ancora ferma, in attesa di qualcuno che accolga i suoi passeggeri The post La Diciotti è ancora al largo di Lampedusa appeared first on Il Post.

Migranti - "Diciotti"ancora aspetta porto : 16.30 Terzo giorno al largo di Lampedusa per la nave della Guardia Costiera Diciotti con a bordo 177 Migranti salvati nei giorni scorsi, tra cui 11 donne e alcuni minori. Altri 13 erano stati fatti sbarcare a Lampedusa perché bisognosi di cure. Non risulta ancora che sia stato deciso e indicato un porto di sbarco, mentre prosegue il braccio di ferro tra Roma e Malta. Ieri è intervenuto anche il Garante nazionale dei detenuti,Mauro Palma, che ...

Migranti : nave Diciotti attende ancora un porto - 177 a bordo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La nave Diciotti è a Trapani ma i 67 migranti sono ancora a bordo : Dalla prefettura della città non è ancora arrivata l'autorizzazione allo sbarco; ci sono due migranti indagati dalla polizia, ma non per dirottamento The post La nave Diciotti è a Trapani ma i 67 migranti sono ancora a bordo appeared first on Il Post.

Nave Diciotti ancora bloccata a Trapani E Mattarella telefona a Conte - Video : Mattarella si informa su Nave, sente Conte. Dopo vari rinvii l’imbarcazione della Guardia Costiera italiana con a bordo 67 migranti è in Italia. E si profila una denuncia per due dei migranti a bordo per minacce e violenza privata

Nave Diciotti ancora bloccata a Trapani E Mattarella telefona a Conte : Mattarella si informa su Nave, sente Conte. Dopo vari rinvii l’imbarcazione della Guardia Costiera italiana con a bordo 67 migranti è in Italia. E si profila una denuncia per due dei migranti a bordo per minacce e violenza privata

La nave Diciotti ancora in mare : polizia a bordo <br>Continua il braccio di ferro Salvini-Toninelli? : Un'altra notte passata in mare per la nave Diciotti della Guardia Costiera che ha a bordo 67 migranti. Dopo il braccio di ferro tra il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e quello dell'Interno Matteo Salvini, che non ne voleva lo sbarco, alla fine era stata scelto il porto di Trapani per l'approdo, fissato inizialmente per ieri ma poi rinviato alle prime ore di oggi solo che come informa l'Ansa presso il molo stamattina non si vede ...

La nave Diciotti ancora in mare : polizia a bordo. Continua il braccio di ferro Salvini-Toninelli? : Un'altra notte passata in mare per la nave Diciotti della Guardia Costiera che ha a bordo 67 migranti. Dopo il braccio di ferro tra il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e quello dell'Interno Matteo Salvini, che non ne voleva lo sbarco, alla fine era stata scelto il porto di Trapani per l'approdo, fissato inizialmente per ieri ma poi rinviato alle prime ore di oggi solo che come informa l'Ansa presso il molo stamattina non si vede ...