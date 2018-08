De Laurentiis | ' Napoli fortissimo | Ancelotti valorizza la rosa'

Napoli - De Laurentiis euforico : "Siamo fortissimi - Ancelotti valorizza la rosa" : "Siamo fortissimi, Ancelotti è in grado di valorizzare la nostra rosa". È già entusiasta del suo Napoli il vulcanico patron Aurelio De Laurentiis, che, come riportano le colonne de Il Mattino, dopo l'...

De Laurentiis ed i complimenti al ‘suo’ Carletto : il Napoli parte bene : De Laurentiis ha lodato la prestazione del Napoli di mister Carlo Ancelotti, vittorioso sul campo della Lazio ieri sera “Ottimo inizio, complimenti a Carlo e ai ragazzi”. E’ il messaggio postato dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, su twitter dopo il successo dei partenopei guidati da Ancelotti vittoriosi per 2-1 all’Olimpico contro la Lazio all’esordio in campionato. (Int/AdnKronos)L'articolo De ...

Napoli - Carlo Ancelotti/ Il tecnico degli azzurri non è deluso dal mercato di De Laurentiis : Napoli, Carlo Ancelotti: “Non voglio stravolgere questo gruppo, saremo competitivi ovunque”. La conferenza stampa del tecnico del club partenopeo in vista della sfida contro la Lazio(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 20:11:00 GMT)

Pallotta risponde per le rime a De Laurentiis : “che si fuma a Napoli?” : Le dichiarazioni del presidente del Napoli De Laurentiis hanno fatto rumore, il numero uno azzurro ha messo in dubbio la proprietà della Roma: “Io ho sempre il dubbio che il vero proprietario del Liverpool sia anche quello della Roma, un uccellino me lo ha detto nell’orecchio qualche anno fa. E se fosse così, cioè con una proprietà condivisa, non potrebbero fare la Champions”. Nelle ultime ore la pesante risposta del presidente della ...

Roma - Pallotta risponde con un tweet a De Laurentiis : 'Cosa ti fumi a Napoli?' : 'Cosa pensate stia fumando Aurelio De Laurentiis laggiù a Napoli? Se incontra di nuovo quell'uccellino, scoprirà che possediamo anche Barcellona e Bayern'. Il presidente della Roma, James Pallotta, ...

Pallotta - la risposta shock a De Laurentiis : “cosa fumi lì a Napoli?” : De Laurentiis attacca, Pallotta risponde a tono: i presidenti di Napoli e Roma stanno vivendo un duello verbale a distanza “Cosa pensate stia fumando Aurelio De Laurentiis laggiù a Napoli? Se incontra di nuovo quell’uccellino, scoprirà che possediamo anche Barcellona e Bayern”. Il presidente della Roma, James Pallotta, replica così sull’account twitter in inglese del club giallorosso, alle parole del presidente del ...

Napoli-Roma ad alta tensione - Baldissoni replica a De Laurentiis : In merito alle dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis nelle quali ha parlato di un "uccellino" che gli avrebbe detto che il proprietario del Liverpool sarebbe lo...

Napoli - De Laurentiis shock - sospetti sulla Roma : “non può disputare la Champions - il vero proprietario è quello del Liverpool” : Il presidente del Napoli De Laurentiis è come al solito scatenato, il numero azzurro parla della squadra di Carlo Ancelotti ma nel mirino sono finite alcune dichiarazioni shock sulla Roma in un’intervista ai microfoni del ‘Corriere dello Sport’: “io sono un sostenitore di Ancelotti, non gli metto ansia, so che avrà bisogno di tempo ma che i tifosi smaniano, vogliono vincere: vogliamo vincere anche noi ma servirà ...

De Laurentiis : 'Offrii 60 milioni per Alisson. Il Napoli? Sì - ora è più forte' : CASTEL VOLTURNO - Il pallone è lì, dentro c'è di tutto: le emozioni, le ambizioni, le visioni oniriche e pure il rumore sordo di un'estate intera un po' dolente. E basterà un dribbling per spingersi ...

Sarri e de Magistris nel mirino di De Laurentiis - il Presidente del Napoli al vetriolo : “potrei scatenargli addosso il mio pool di avvocati” : Dall’addio a Sarri agli acquisti di mercato del Napoli: Aurelio De Laurentiis dice la sua alla vigilia dell’esordio della Serie A 2018/2019 L’eccitazione cresce per tutti i tifosi alla vigilia dell’esordio della stagione 2018/2019 di Serie A. Anche Aurelio De Laurentiis, primo supporter del suo Napoli, pare piuttosto felice di poter di nuovo godere da domani dello spettacolo che il campionato sarà in grado di ...

Napoli - De Laurentiis : "De Magistris stia attento. Roma e Liverpool stesso proprietario?" : C hiede tempo, pretende rispetto e fa chiarezza. Aurelio De Laurentiis è carico per la stagione che domani inizierà all'Olimpico contro la Lazio. Aurelio De Laurentiis, 69 anni, LaPresse De Laurentiis,...

Napoli - De Laurentiis fa all-in : «Credo in Ancelotti - voleremo» : De Laurentiis parte a mille per la nuova stagione: si coccola Ancelotti, replica duramente al sindaco De Magistris sulla vicenda stadio, fa le carte al campionato allargando la lotta al vertice...

Napoli - De Laurentiis : “Mi chiedono rinforzi? Tifosi drogati o pazzi” : DE Laurentiis- Intervenuto ai microfoni di “Radio Kiss Kiss”, Aurelio De Laurentiis ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina ai propri Tifosi. Una frecciatina che sa di guerra civile. Tifosi da una parte, presidente dall’altra. Indice puntato sulla campagna acquisti del Napoli. Giusto contestare il mercato azzurro? LO SFOGO DI DE Laurentiis “Perché si parla […] L'articolo Napoli, De Laurentiis: ...

Napoli calcio ultimissime - De Laurentiis : "Ospin un'idea. Belotti? Preferisco Inglese" : Intervenuto a Radio Kiss Kiss, il patron fa il punto sul mercato, che sta vivendo le ore più calde sui fronti portiere e attaccante