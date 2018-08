sportfair

: DAZN si auto incensa: 'inizio positivo, weekend storico' - Sport_Fair : DAZN si auto incensa: 'inizio positivo, weekend storico' - BlancAyAzuL89 : Non vorrei auto-secciarmi, ma...solo io non ho avuto problemi con #DAZN? Forse, se devo recriminare qualcosa, è la… - VittMast1986 : Non vorrei auto-sfigarmi ma stasera per #sassuolointer vedo una qualità vicina alla perfezione. Un full hd pieno co… -

(Di lunedì 20 agosto 2018)ha esordito nelappena concluso nella nostra Serie A, con qualche problemino tecnico che ha fatto infuriare i tifosi “È stato un buon inizio di stagione per la trasmissione della Serie A su, l’appuntamento più seguito finora sulla piattaforma a livello mondiale. Un numero record di appassionati si è collegato per vedere la propria squadra del cuore cominciare la corsa verso la cima della classifica”. E’ il commento alla prima giornata di Serie A di, la nuova piattaforma streaming per vedere il campionato. “Questo è stato unstorico per lo streaming di contenuti sportivi, che ha segnato l’inizio di un nuovo modo di guardare lo sport per i tifosi italiani. Sappiamo che sabato sera alcuni utenti, una piccola parte delle centinaia di migliaia di spettatori, hanno registrato delle interruzioni -prosegue la nota- Siamo ...