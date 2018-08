Dazn | debutto al rallentatore sulla rete più scarsa d' Europa

Dazn : problemi al debutto - flop alla prima gara di Serie A : Una rivoluzione nel mondo delle telecomunicazioni, la "Netflix" dello sport Dazn stecca la prima gara trasmessa in Italia, nello specifico l'anticipo serale della prima giornata di Serie A 2018-2019 tra Lazio e Napoli allo Stadio "Olimpico" di Roma. Diverse le segnalazioni negative dagli utenti durante tutto il corso della gara che, in alcuni casi, è stata impossibile da vedere per problemi tecnici di trasmissione. Il calcio italiano sembra cosi ...

Dazn - il debutto per Lazio-Napoli da incubo. Ma Diletta Leotta... Cosa inquadra la regia : da infarto : Il debutto di DAZN in Serie A non è andato liscio: la nuova piattaforma web si è aggiudicata una fetta di diritti del calcio italiano ma la prima diretta, quella di Lazio-Napoli , ha registrato molti ...

Sky : Sky Go va KO nel giorno del debutto di Cristiano Ronaldo (e di Dazn) : Non tutti sono riusciti a godersi appieno il giorno del debutto di Cristiano Ronaldo nel nostro campionato, con la maglia della Juventus, impegnata nella trasferta contro il Chievo (per la cronaca, la partita è terminata con la vittoria dei bianconeri per 3-2).Gli utenti di Sky, infatti, hanno avuto non pochi problemi nell'accedere a Sky Go che, di fatto, sembrerebbe essere andato "KO" in quasi tutta Italia. E' sufficiente andare su ...