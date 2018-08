ilfoglio

(Di lunedì 20 agosto 2018) Roma. Magari questa volta smette davvero. O forse no, non ancora, perché c’è tempo, anche a 47 anni compiuti da poco. Tempo per fare il professionista, correre per davvero, mica solo per diletto. E’ dal 1992 che la vita diva avanti così. Ventisei anni con un numero sulla schiena, un