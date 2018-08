Daniela Santanché | il caso della sua maxi pagoda in riva al mare al Twiga Lei

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 agosto 2018) Al pari delle massaggiatrici abusive e dei venditori ambulanti, anche la senatriceSantanchè, o meglio, lache la ospita in questi giorni, è oggetto delle attenzioniCapitaneria di porto di Viareggio. In vacanza a Marina di Pietrasanta, nell’esclusivo stabilimento balneareBeach Club, di cui è azionista insieme all’imprenditore Flavio Briatore, la senatrice di Fratelli d’Italia infatti non si rilassa sotto un ombrellone, ma all’ombra di unadi legno con tanto di elettricità, wifi e televisione, a pochi passi dalla. Una struttura che, nello “skyline” versiliese fatto di semplici ombrelloni e gazebi, ha destato più di un sospetto nel capogruppo del Pd in consiglio comunale a Pietrasanta, Ettore Neri, che, proprio sulla, ha presentato un’interrogazione in consiglio comunale, rivolta per conoscenza pure al sindaco Alberto Giovannetti, ...