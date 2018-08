Dal Molise fino alla Sicilia Quei viadotti che tremano

Molise - nuova scossa nella notte : sono già 190 Dal 14 agosto : La terra continua a tremare in Molise . Intorno alle 2,07 si è registrata una scossa di terremoto magnitudo 3, con epicentro sempre vicino a Montecilfone , Campobasso,. sono circa 190 i terremoti ...

Terremoto Molise - prosegue lo sciame sismico : scossa nella notte - quasi 200 Dal 14 agosto : prosegue lo sciame sismico in Molise: alle 02:07 si è verificato un Terremoto magnitudo 3, con epicentro a 3 km sudest da Montecilfone (Campobasso) e ipocentro a una profondita di 26 km. Sono circa 190 gli eventi sismici localizzati nell’area dal 14 agosto, di cui 22 di magnitudo uguale o superiore a 2, il più forte dei quali di magnitudo 5.1 alle 20:19 del 16 agosto. Non si segnalano al momento ulteriori danni. L'articolo Terremoto ...

Terremoto Molise : il presidente della Regione nelle zone colpite Dal sisma : Il presidente della Regione Donato Toma sta per andare nelle zone colpite dal sisma delle 20,19. L’assessore alla protezione Civile Nicola Cavaliere sta effettuando un giro ispettivo nel Basso Molise verso Larino. ”Abbiamo distribuito tutto quello che serviva e ora andiamo sui luoghi per valutare di persona e parlare con i cittadini”, ha spiegato Toma. L'articolo Terremoto Molise: il presidente della Regione nelle zone colpite ...

Terremoto di 4.7 in Molise - panico Dalla Puglia alla Campania : 5 scosse. I sindaci : la gente in strada - lesioni ai cornicioni - elettricità ko : Risveglio di Ferragosto dopo la notte passata in auto per molti residenti e turisti del Molise, svegliati poco prima delle 24 da una forte scossa di Terremoto, subito seguita da...

Terremoto nella notte in Molise - due scosse avvertite Dalla popolazione - paura e ansia : Campobasso - Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.7 si è registrata alle 23.48 di ieri sera in Molise, con epicentro nella provincia di Campobasso. Il sisma è stato chiaramente avvertito anche sulla costa adriatica, affollata in questi giorni di Ferragosto, e molte persone si sono riversate nelle strade. --La protezione civile sta ancora svolgendo veririche ma al momento non risultano danni nè alle persone nè alle cose. Ai centralini dei ...

