Dal 29 agosto al 2 settembre Spazio La Stampa  Cortina punta su talento

Athos Faccincani torna a Sperlonga : esposizione Dal 29 agosto al 9 settembre : ... artista affascinante, consapevole del suo talento che ha dispiegato, regalato a piene mani sulla tavolozza infinita dei suoi quadri vibranti, vividi di vita vissuta, un mondo intriso di poesia, di ...

Proseguono le scosse di terremoto in Molise : 190 Dal 14 agosto : Vanno avanti le scosse di terremoto in Molise. Alle 2:07 se ne è registrata una di magnitudo 3, con epicentro

Terremoto Molise - prosegue lo sciame sismico : scossa nella notte - quasi 200 Dal 14 agosto : prosegue lo sciame sismico in Molise: alle 02:07 si è verificato un Terremoto magnitudo 3, con epicentro a 3 km sudest da Montecilfone (Campobasso) e ipocentro a una profondita di 26 km. Sono circa 190 gli eventi sismici localizzati nell’area dal 14 agosto, di cui 22 di magnitudo uguale o superiore a 2, il più forte dei quali di magnitudo 5.1 alle 20:19 del 16 agosto. Non si segnalano al momento ulteriori danni. L'articolo Terremoto ...

Maurizio Costanzo Show/ La replica su Rete4 : ecco tutti i personaggi resi famosi Dal programma (19 agosto) : Maurizio Costanzo Show, ecco le anticipazioni: la trasmissione torna in replica su Rete4 anche nella giornata di oggi, domenica 19 agosto 2018, tutte le info.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 14:02:00 GMT)

Terremoto Centro Italia : torre civica di Norcia - lo smontaggio al via Dal 27 agosto : Avranno inizio il 27 agosto le operazioni di smontaggio della torre civica di Norcia, gravemente danneggiata dal Terremoto in Centro Italia: successivamente si darà il via alla fase della ricostruzione della stessa struttura che procederà assieme al recupero dell’intero municipio, inagibile dal 24 agosto 2016. Oggi, in piazza San Benedetto, presso il palazzo comunale, è possibile ammirare la gigantografia in cui è riprodotta la torre ...

Overwatch : weekend gratuito a partire Dal 23 agosto su tutte le piattaforme : Overwatch sarà giocabile per tutto il weekend della prossima settimana, a partire dal 23 agosto, ci ricorda VG247.Il periodo di prova gratuita del gioco dunque si terrà dal 23 al 27 agosto, periodo che non è altro che il weekend della Gamescom 2018. I giocatori PC, PS4 e Xbox One potranno dunque scaricare e giocare gratuitamente al gioco con il roste completo di 28 eroi e 18 mappe, inclusa modalità come Quick Play, Partite Personalizzate e ...

Previsioni MillionDAY valide Dal 19 Agosto 2018 : Le Previsioni MillionDAY proposte sono composte da quattro colonne, sono valide a partire dal 19 Agosto 2018 e per le tre prossime estrazioni. Le Previsioni MillionDAY proposte sono composte da QUATTRO colonne elaborate su base statistica, considerando i numeri più frequenti e i numeri più ritardatari, ritardo storico e indice di convenienza. Si consiglia di giocare le Previsioni per tre […] L'articolo Previsioni MillionDAY valide dal 19 ...

Probabili formazioni Serie A / Moduli e scelte : le mosse al Dall'Ara (oggi 19 agosto) : Probabili formazioni Serie A: dubbi e Moduli e le mosse dei tecnici per gli schieramenti della 1^ giornata del primo campionato italiano. Oggi 19 agosto 2018.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 10:57:00 GMT)

Marsala - tutto pronto per Ciancio Fest. Dal 22 al 26 agosto l'edizione 2018 : Nella stessa agenda degli spettacoli, non mancheranno annesse a fine di ogni serata, le imperdibili sagre-degustazioni di prodotti della tradizione: dalla sagra della ciambella, alla sagra della '...

Montesilvano - eventi estivi Dal 19 al 26 agosto : Chiude gli spettacoli, la commedia dialettale "La vite è tutte n'esame", a cura della Compagnia teatrale "Li Sciarpalite di Teatroe…". A Villa Verrocchio, nel tratto via Lazio e via Pescara, alle 21.

Basket : la Nazionale maschile si radunerà a Pinzolo Dal 25 agosto al 5 settembre : La Federazione Italiana Pallacanestro ha reso noto che l’Italia, in vista degli impegni relativi alle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019, si radunerà in Trentino, a Pinzolo, dal 25 agosto al 5 settembre. Gli allenamenti degli azzurri si svolgeranno al palazzetto dello sport di Carisolo, un comune posto di fianco a Pinzolo che raccoglie poco meno di mille anime. L’ingresso sarà libero, mentre per il dettaglio delle sessioni di ...

Chitarre in festa sul lago - Dal 24 agosto scatta l'undicesima edizione : Nella suggestiva cornice delle chiese si svolgono poi i concerti più raccolti e su vari palcoscenici di ville, piazze e sale polifunzionali si possono ammirare spettacoli con aspetti tecnici più ampi,...

POIROT - SONO UN'ASSASSINA? - RETE 4/ Promosso Dalla critica! Cast - trama e curiosità (oggi - 18 agosto 2018) : Su RETE 4 va in onda questo pomeriggio il film POIROT, SONO un’assassina? Nel Cast troviamo David Suchet, David Yelland e Zoë Wanamaker. La regia è di Dan Reed (oggi, 18 agosto 2018)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 14:23:00 GMT)