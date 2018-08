Da Verona a Roma | gli ultrà dettano già legge Impongono tribune vuote e donne lontane

Il consigliere di Verona (e amico di Fontana) che fece il saluto romano contro le femministe : "Il ministro ha ragione - via la legge Mancino" : Una mozione per impegnare il Comune di Verona a "supportare" con ogni mezzo la "proposta del ministro Lorenzo Fontana di abrogare il dettato normativo" della legge Mancino. E poco importa se nel frattempo l'idea del ministro della Famiglia sia stata affossata, in ordine, dal premier Conte e dai due vicepremier Di Maio e Salvini. La singolare iniziativa locale è stata presa dal consigliere di maggioranza Andrea Bacciga, detto "Barzi", ...

Ermal Meta ospite di Venditti a Roma e Verona : l’annuncio a Lecce con il duetto Che fantastica storia è la vita (video) : Ermal Meta ospite di Venditti a Roma e Verona, in occasione dei concerti di Sotto il segno dei pesci live 2018. L'annuncio è arrivato a sorpresa nel corso del concerto che Ermal Meta ha tenuto a Lecce lo scorso 4 agosto. Non era stato comunicato ma Antonello Venditti ha calcato il palco per un duetto d'eccezione sulle note del successo Che fantastica storia è la vita. Nell'album Non abbiamo armi di Ermal Meta c'è una canzone dedicata ad ...

La Lazio parte in salita : Napoli - poi Juve. La Roma comincia a Torino - CR7 a Verona. Derby Capitale il 30/9 : La nuova serie A ha preso forma. Negli studi milanesi di Sky si è composto il calendario della stagione 2018/2019. partenza choc per la Lazio che riceve il Napoli alla prima giornata e alla seconda fa ...

Shakespeare in love - in versione italiana al Teatro Romano - Verona - mercoledì 25 luglio 2018 - con repliche fino al 28 . Debutto nazionale. : mercoledì 25 luglio 2018, nell'ambito della settantesima Estate Teatrale Veronese, organizzata dal Comune di Verona, è stato in scena Shakespeare in love, in versione italiana, spettacolo tratto dalla ...

