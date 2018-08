: Scoop dell’Espresso. Il presidente e il membro esperto della Commissione governativa sul crollo di Genova istituita… - mante : Scoop dell’Espresso. Il presidente e il membro esperto della Commissione governativa sul crollo di Genova istituita… - emergenzavvf : #Genova #19ago, crollo del ponte Morandi: terminate nella notte le operazioni di recupero dei corpi senza vita degl… - ilfoglio_it : Scatenano ira e calunnie e uccidono anche il lutto. Al crollo di #Genova è seguita l’inondazione di fango, di miser… -

"Al momento non ci sono indagati. L'attività giudiziaria ha i suoi tempi". Lo ha detto il procuratore diCozzi "E' troppo presto per parlare delle cause. un incidente probatorio si farà quando la scena dell'indagine penale sarà abbastanza delimitata", aggiunge. La procura sta valutando "tutti i video che vengono acquisiti. Non è vero che ci saremmo accontentati dei video di Autostrade", spiega Cozzi, sottolineando che "la sicurezza delle strutture primarie è esso stesso un bene primario che bisogna attenzionare".(Di lunedì 20 agosto 2018)