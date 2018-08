Crollo ponte | vertici Atlantia | con noi meno vittime - Verso class action in Usa

Crollo ponte - Atlantia : 'Con noi meno vittime sulle tratte da noi gestite' : Grazie all'impegno di rafforzare i livelli di sicurezza, "che prima della privatizzazione erano drammaticamente inferiori, con l'attuale gestione abbiamo raggiunto il risultato di far diminuire ...

Crollo ponte Genova - consegnate le prime case agli sfollati. FOTO : Crollo ponte Genova, consegnate le prime case agli sfollati. FOTO Sono stati consegnati i primi cinque alloggi alle famiglie rimaste senza un tetto dopo la tragedia del viadotto Morandi. Piano per mettere a disposizione 350 case entro fine novembre. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Crollo del ponte a Genova - Iren mette a disposizione della città sette mezzi per la raccolta rifiuti : 'Il Centro Italia per ripartire punta su iniziative di territorio come la Borsa del Turismo 3 Crollo del ponte a Genova, Iren mette a disposizione della città sette mezzi per la raccolta rifiuti Dalle ...

Crollo ponte Genova - Protezione Civile : in 10 giorni via i detriti dal torrente : “Credo che in una decina di giorni potrà avvenire“: lo ha dichiarato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in merito al tempo necessario per rimuovere tutte le macerie di ponte Morandi dall’alveo del Polcevera. Si teme infatti che in caso di forti piogge il torrente possa esondare. L'articolo Crollo ponte Genova, Protezione Civile: in 10 giorni via i detriti dal torrente sembra essere il primo su Meteo Web.

Crollo ponte - zona rossa interdetta - scricchioli provenienti dal ponte. Pronti ad abbatterlo. : zona rossa interdetta anche ai mezzi di soccorso in attesa dei risultati delle verifiche. La Procura: Pronti ad abbattere il viadotto in caso di pericolo Scricchiola quello che resta del ponte Morandi. Il moncone est del ponte crollato scricchiola, stando a quanto segnalato nella serata di domenica da alcuni cittadini genovesi. Per questo i vigili del fuoco hanno sospeso le operazioni di recupero degli oggetti personali dalle case evacuate. La ...

Crollo ponte Genova : il Sindaco di Baveno chiede la verifica del viadotto della A26 : Il Sindaco di Baveno (VCO), Maria Rosa Gnocchi, ha chiesto ad Autostrade controlli allo ‘Stronetta’, il viadotto della A26 tra le uscite di Gravellona Toce e Baveno. Gnocchi chiede informazioni certe sullo stato di salute di ponti e gallerie, in particolare sul viadotto ‘Stronetta’ gia’ oggetto a primavera di un intervento di manutenzione. Il viadotto è lungo 1117 metri: e’ stato progettato dall’ingegner ...

Ponte Genova - in un video il Crollo. Scricchiolii - pronti ad abbattimento : «Al momento non ci sono indagati. L'attività giudiziaria ha i suoi tempi», chiarisce il procuratore di Genova Cozzi facendo il punto sulle indagini. Colloquio telefonico del premier Conte con il presidente Usa Trump che offe l’assistenza degli Stati Uniti...

Crollo ponte : oltre 33 milioni per far fronte all'emergenza : La cifra per far fronte alla prima emergenza di Genova dopo il Crollo di ponte Morandi e' di oltre 33 milioni. E' quanto prevede l'ordinanza di protezione civile siglata oggi con Regione Liguria, Comune di Genova e capo Dipartimento Nazionale Angelo Borrelli. "Quella di oggi è un'ordinanza importante per avviare concretamente gli interventi emergenziali previsti e sottoposti ai due consigli del ministri del ...

Crollo ponte : Toti nominato Commissario straordinario : L'ordinanza di protezione civile siglata oggi con Regione Liguria, Comune di Genova e capo Dipartimento Nazionale Angelo Borrelli nomina come Commissario delegato all'emergenza il governatore Giovanni ...

Il video (vero) del Crollo del Ponte Morandi di Genova : Dopo molti video Fake, la Guardia di Finanza pubblica un video ufficiale del crollo La Guardia di Finanza di Genova ha diffuso un video, dalle telecamere di sicurezza, del crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto, a Genova, sulla A10. Nel filmato si vedono le auto passare sotto il viadotto e, a un certo punto, il collasso della strada ai due lati della campata e quello del pilone. crollo del #PonteMorandi di #Genova ...

Atlantia : ancora giù in Borsa - da Crollo ponte bruciati 5 - 3 mld : Milano, 20 ago., askanews, - Un'altra seduta sotto i riflettori in Borsa per Atlantia, la holding cui fa capo Autostrade per l'Italia. Le azioni, che venerdì avevano tentato un recupero dopo le ...

Crollo ponte Genova : consegnati i primi 5 appartamenti agli sfollati : consegnati poco dopo le 16 i primi 5 appartamenti ad altrettanti nuclei famigliari composti complessivamente da 21 persone, rimasti fuori casa dopo il Crollo di Ponte Morandi. Si trovano in via San Biagio, distribuiti in 3 diverse palazzine, nel quartiere di Bolzaneto a pochi km dal luogo del disastro. Tra le famiglie beneficiarie, anche una con un bimbo di appena 3 mesi. Le case sono tutte in buone condizioni. Erano destinate alle forze ...

Crollo ponte - Trump chiama Conte e offre il suo aiuto all'Italia : Donald Trump ha telefonato al premier Giuseppe Conte per esprimergli le sue condoglianze per la tragica vicenda dell'incidente del viadotto a Genova, in cui sono morte 43 persone. "Il presidente - ha ...

Crollo ponte Morandi - Autostrade : “Istituito un nuovo fondo per le vittime” : “Raccogliendo anche il tuo appello, abbiamo istituito un nuovo fondo per le vittime del Crollo del viadotto Polcevera, che si aggiunge al nostro stanziamento nei confronti del Comune di Genova, annunciato nella conferenza stampa di sabato scorso, per soddisfare le prime esigenze delle famiglie colpite dalla tragedia e i bisogni degli sfollati”. Così Autostrade per l’Italia rispondendo all’appello di Luigi Galvano sulla ...