Crollo Ponte | scricchiola il moncone | stop a recupero dei beni nelle case

Crollo Ponte Morandi - deputata PD smaschera 'bufala' e viene minacciata di morte : Minacce di morte ed insulti di ogni tipo nei confronti di Anna Ascani, deputata umbra del Pd. La sua 'colpa' sarebbe quella di aver smascherato una delle tante fake news circolate sui social network in questi giorni dopo il Crollo del Ponte Morandi a Genova. Il giorno dopo la tragedia un sedicente esponente del PD, risultato poi assolutamente falso [VIDEO], aveva postato su Twitter un messaggi in cui si dichiarava 'dispiaciuto perché i ministri ...

Crollo Ponte Morandi : la Metro Brin-Dinegro da oggi è gratis : Tags: Crollo cronaca genova Metropolitana notizie liguria ponte Morandi stefano balleari tratta Brin-Dinegro tratto gratuito Precedente

Ponte Genova - scricchiola moncone : stop interventi/ Documento Crollo Morandi : “tiranti ridotti - Mit sapeva” : Cause crollo Ponte Morandi a Genova: scricchiola un moncone, stop agli interventi di recupero beni. Documento choc: "tiranti ridotti del 20%, Mit e Autostrade sapevano da febbraio"(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 11:04:00 GMT)

Crollo Ponte Genova - Autostrade per l’Italia : pedaggio gratuito sulla rete intorno alla città : Autostrade per l’Italia comunica che a partire dalle 11 di oggi non verrà chiesto il pagamento del pedaggio sulla rete genovese, come annunciato nella conferenza stampa di sabato 18 agosto. Il transito in autostrada diventa gratuito per chi viaggia sui seguenti percorsi e viceversa: Genova Ovest – Genova Bolzaneto, Genova Prà – Genova Aeroporto, Genova Prà – Genova Pegli, Genova Pegli – Genova Aeroporto. Inoltre, ...

Crollo Ponte Genova - Bertolaso : il ponte Morandi “mi faceva paura - si ballava ed il manto stradale era scivolosissimo” : “A me hanno insegnato che la fretta partorisce i gattini ciechi. In Cina ricostruiscono un ponte in poche settimane. In Giappone idem. Ma noi non siamo ne’ la Cina, ne’ tantomeno il Giappone. Dopo questo danno incommensurabile occorre capire gli errori e cercare di non ripeterli. In otto mesi si fa un ponte ‘baby’, una bretella in acciaio. Un’opera strategica va fatta, non dico andando piano, ma mettendo sul ...

Crollo Ponte : Gdf in uffici Provveditorato opere pubbliche : Gli uomini della Guardia di Finanza sono negli uffici del Provveditorato delle opere pubbliche di Liguria, Valle D'Aosta, Piemonte nell'ambito dell'inchiesta sul Crollo di ponte Morandi.

Crollo Genova - allarme per ponte Lagaccio : stop a transito bus : Genova, 20 ago., askanews, - A Genova è stato interdetto anche ai bus il transito sul ponte del Lagaccio, in cui da ieri da ieri pomeriggio era stato disposto il senso unico alternato e vietato il ...

Crollo Ponte - Salvini : “È vero votai il salva-Benetton - ma chi ha governato per anni taccia” : Matteo Salvini, intervenuto ad Agorà su Rai Tre, ammette di aver votato nel 2008 il decreto salva-Benetton, che diede al gruppo concessioni molto favorevoli per Autostrade, senza vincolarle a verifiche periodiche. "Da parte di chi ha governato per anni e anni un buon silenzio sarebbe opportuno".Continua a leggere

Crollo Genova : stop al transito dei bus sul ponte Lagaccio : Interdetto anche ai bus a Genova il transito sul ponte del Lagaccio, dove è stato disposto da ieri il senso unico alternato e vietato il passaggio ai mezzi superiori ai 75 quintali, mezzi pubblici esclusi. Un abitante della zona che, dopo il tragico Crollo di ponte Morandi, aveva segnalato che il ponte risultava sceso nella parte mediana. Sul posto i vigili del fuoco, che, dopo aver eseguito alcune verifiche, hanno deciso di alleggerire il ...

Crollo Ponte Genova - Anna Ascani (Pd) minacciata di morte per aver denunciato una fake news : Anna Ascani, deputata umbra del Pd, ha ricevuto pesanti minacce per aver denunciato il contenuto di una bufala circolata dopo la tragedia del ponte Morandi: un falso esponente del Pd ha pubblicato un post in cui si dispiaceva che a Genova sotto le macerie non ci fossero anche Di Maio e Salvini.Continua a leggere

Crollo Ponte - scricchiola il moncone : stop a recupero dei beni nelle case : Scricchiolii sono stati uditi, nella notte e stamani, provenire dal moncone est di Ponte Morandi e per questo motivo, in via precauzionale, i vigili del fuoco hanno deciso di interrompere le...