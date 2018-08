Crollo ponte Genova | procura pronta ad autorizzare l’abbattimento del moncone est

Paura a Genova - un altro ponte in centro città è a rischio Crollo : Il Lagaccio è un quartiere popolare alle spalle del centro di Genova. Una delegazione che, per collegare le varie ramificazioni che la compongono, ha visto in passato la realizzazione di un ponte che oggi rende conto al tempo che passa. Dopo il crollo di ponte Morandi, infatti, gli abitanti della zona hanno nuovamente segnalato lo stato di degrado in cui versa il ponte Don Acciai. A seguito delle verifiche svolte dai vigili del fuoco, il Comune ...

Ponte Morandi - il momento del Crollo del viadotto ripreso dalle telecamere di sicurezza. Il nuovo video : La Guardia di Finanza di Genova ha diffuso un video, dalle telecamere di sicurezza, del crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto, a Genova, sulla A10. Nel filmato si vedono le auto passare sul viadotto e, a un certo punto, il collasso della strada. L'articolo Ponte Morandi, il momento del crollo del viadotto ripreso dalle telecamere di sicurezza. Il nuovo video proviene da Il Fatto Quotidiano.

Crollo ponte - Toninelli : “Conviene nazionalizzare le autostrade - servizio sarebbe migliore” : Il ministro spiega perché l'idea della nazionalizzazione sarebbe vincente: "Pensi a quanti ricavi e margini tornerebbero in capo allo Stato attraverso i pedaggi, da utilizzare per rafforzare qualità dei servizi e sicurezza delle nostre strade. autostrade ha accumulato 10 miliardi di utili in 15 anni".Continua a leggere

Il Crollo del ponte Morandi di Genova - il nuovo video del momento in cui viene giù tutto : Si tratta di uno dei video acquisiti dalla Guardia di Finanza delle telecamere fisse del centro di raccolta rifiuti,

Crollo ponte - scricchiola il moncone : stop a recupero dei beni nelle case : Scricchiolii sono stati uditi, nella notte e stamani, provenire dal moncone est di Ponte Morandi e per questo motivo, in via precauzionale, i vigili del fuoco hanno deciso di interrompere le...

Crollo ponte Morandi - Autostrade riceve lettera contestazione dal MIT : Teleborsa, - Autostrade per l'Italia ha ricevuto la lettera di contestazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , MIT ,. Una lettera già preannunciata dalla stampa nei giorni scorsi. ...

Crollo ponte Morandi - l’annuncio di Autostrade : “Pedaggio gratis sulla rete genovese” : Autostrade per l'Italia ha annunciato che a partire dalle 11 di lunedì 20 agosto non si dovrà pagare alcun pedaggio per il transito sulla rete stradale genovese in seguito al Crollo del ponte Morandi. Chi ha pagato dal 14 agosto in poi potrà chiedere e ottenere il rimborso. gratis anche la tratta della linea metropolitana tra Brin e Dinegro.Continua a leggere

Crollo ponte Genova : piano di emergenza Tim - nessun blackout : Il Crollo del ponte Morandi ha messo alla prova anche l’infrastruttura strategica delle telecomunicazioni: il lavoro di una squadra di oltre 80 tecnici Tim è però riuscita a garantire che le comunicazioni proseguissero, e in condizioni di massima sicurezza per fare fronte all’emergenza. L'articolo Crollo ponte Genova: piano di emergenza Tim, nessun blackout sembra essere il primo su Meteo Web.

Crollo ponte Morandi : pedaggio gratuito su rete genovese : Teleborsa, - A partire dalle ore 11:00 di oggi 20 agosto non verrà chiesto il pagamento del pedaggio sulla rete genovese, come annunciato nella conferenza stampa di sabato 18 agosto". Lo annuncia ...

GENOVA - SCRICCHIOLA MONCONE EST PONTE MORANDI/ Chiusa zona rossa : inchiesta Crollo - perquisizioni GdF : Cause crollo PONTE MORANDI a GENOVA: SCRICCHIOLA un MONCONE, stop agli interventi di recupero beni. Documento choc: "tiranti ridotti del 20%, Mit e Autostrade sapevano da febbraio"(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 11:52:00 GMT)

Crollo ponte Morandi : pedaggio gratuito su rete genovese : A partire dalle ore 11:00 di oggi 20 agosto non verrà chiesto il pagamento del pedaggio sulla rete genovese, come annunciato nella conferenza stampa di sabato 18 agosto ". Lo annuncia Autostrade per l'...

Crollo ponte - scricchiola il moncone : stop a recupero dei beni nelle case : Scricchiolii sono stati uditi, nella notte e stamani, provenire dal moncone est di Ponte Morandi e per questo motivo, in via precauzionale, i vigili del fuoco hanno deciso di interrompere le...

Crollo ponte Morandi - deputata PD smaschera 'bufala' e viene minacciata di morte : Minacce di morte ed insulti di ogni tipo nei confronti di Anna Ascani, deputata umbra del Pd. La sua 'colpa' sarebbe quella di aver smascherato una delle tante fake news circolate sui social network in questi giorni dopo il Crollo del Ponte Morandi a Genova. Il giorno dopo la tragedia un sedicente esponente del PD, risultato poi assolutamente falso [VIDEO], aveva postato su Twitter un messaggi in cui si dichiarava 'dispiaciuto perché i ministri ...

Crollo ponte Morandi : la Metro Brin-Dinegro da oggi è gratis : Tags: Crollo cronaca genova Metropolitana notizie liguria ponte Morandi stefano balleari tratta Brin-Dinegro tratto gratuito Precedente