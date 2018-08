Crollo Ponte Genova | consegnati i primi 5 appartamenti agli sfollati

Crollo Ponte - Trump chiama Conte e offre il suo aiuto all'Italia : Donald Trump ha telefonato al premier Giuseppe Conte per esprimergli le sue condoglianze per la tragica vicenda dell'incidente del viadotto a Genova, in cui sono morte 43 persone. "Il presidente - ha ...

Crollo Ponte Morandi - Autostrade : “Istituito un nuovo fondo per le vittime” : “Raccogliendo anche il tuo appello, abbiamo istituito un nuovo fondo per le vittime del Crollo del viadotto Polcevera, che si aggiunge al nostro stanziamento nei confronti del Comune di Genova, annunciato nella conferenza stampa di sabato scorso, per soddisfare le prime esigenze delle famiglie colpite dalla tragedia e i bisogni degli sfollati”. Così Autostrade per l’Italia rispondendo all’appello di Luigi Galvano sulla ...

Crollo Ponte Genova - il VIDEO inedito : ecco i momenti drammatici : Crollo ponte Genova- Tutti ancora sotto shock per il Crollo del ponte Morandi a Genova, tragedia che ha sconvolto tutto il mondo e provocato tanti morti. Nelle ultime ore la Guardia di Finanza di Genova ha diffuso un VIDEO che mostra i momenti drammatici del Crollo del ponte Morandi da una delle strade sottostanti. Il filmato è stato ripreso da alcune telecamere di sicurezza: si vede in parte l’uscita dell’isola ecologica sottostante il ...

Italia : Crollo Ponte - procura Genova - non ci sono indagati :

Crollo Ponte Morandi - carroponte e rottura di un tirante tra le possibili cause del disastro : Teleborsa, - Proseguono a ritmo serrato le indagini per accertare le cause che hanno portato al Crollo del Ponte Morandi avvenuto lo scorso 14 agosto. Secondo fonti della Procura il carro Ponte ...

Crollo Ponte Genova - sopravvissuto : "Salvato dallo spostamento d'aria" - : Un artigiano edile che si è salvato dal cedimento del viadotto Morandi a Genova, ricorda quei momenti drammatici: "Ho perso i sensi e il fiato per il colpo che ho preso". E spiega ai giornalisti di ...

Trump parla con Conte - offre assistenza dopo Crollo Ponte Genova : New York, 20 ago., askanews, - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha parlato con il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, 'per esprimere le sue condoglianze e offrire ...

Crollo Ponte : pm Cozzi - stiamo ancora valutando i filmati - no indagati : "stiamo valutando tutti i video che vengono acquisiti". E ce ne sono diversi, oggi anche uno della Guardia di Finanza. Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Genova Cozzi durante una conferenza stampa a Genova spiegando che al momento "Non ci sono indagati" per il Crollo del ponte Morandi. "Penso che i video che si potranno acquisire potranno essere alquanto utili. Dal primo momento - ha aggiunto - gli ...

Crollo Ponte Genova - sopravvissuto : “Salvato dallo spostamento d’aria” : Crollo ponte Genova, sopravvissuto: “Salvato dallo spostamento d’aria” Un artigiano edile che si è salvato dal cedimento del viadotto Morandi a Genova, ricorda quei momenti drammatici: “Ho perso i sensi e il fiato per il colpo che ho preso”. E spiega ai giornalisti di non riuscire a guardare il ponte, pensando a chi non ce l’ha ...

Trump a Conte : "Offriamo assistenza dopo il Crollo del ponte Morandi" : A 6 giorni dal crollo del ponte Morandi di Genova arriva all'Italia un'offerta di aiuto da parte degli Stati Uniti. Il presidente Usa, Donald Trump, ha telefonato al presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte. Oltre a esprimere cordoglio per la tragedia - nella quale hanno perso la vita 43 persone - ha offerto assistenza per gli interventi che dovranno essere presi a sostegno di Genova e dei genovesi.Lo ha fatto sapere la portavoce della ...

Crollo Ponte : consegnati primi 5 appartamenti agli sfollati : consegnati poco dopo le 16 i primi 5 appartamenti ad altrettanti nuclei famigliari composti complessivamente da 21 persone, rimasti fuori casa dopo il Crollo di ponte Morandi. Si trovano in via San Biagio, distribuiti in 3 diverse palazzine, nel quartiere di Bolzaneto a pochi km dal luogo del disastro. Tra le famiglie beneficiarie, anche una con un bimbo di appena 3 mesi. Le case sono tutte in buone condizioni. Erano destinate alle forze ...

Crollo Ponte Genova - l’ex ministro Delrio : “Mai informato dei rischi. Il nostro governo aumentò le manutenzioni dell’80%” : Parlando del Crollo del ponte Morandi a Genova, l'ex ministro dei Trasporti Graziano Delrio respinge le accuse mosse dal governo e in particolare dal Movimento 5 Stelle e spiega: "Non ho mai ricevuto gli esiti dei lavori tecnici della Commissione. In questi giorni le bugie disonorano i morti e chi mi ha diffamato riceverà querele".Continua a leggere

Crollo Ponte Morandi - la Lega Serie A ringrazia i Vigili del Fuoco : Crollo ponte Morandi – La Lega Serie A esprime il proprio sincero ringraziamento al Comando dei Vigili del Fuoco di Genova per il preziosissimo lavoro che stanno svolgendo in questi giorni. Una parte del fondo che la Lega Serie A istituirà sarà destinato a loro, eroi instancabili, sempre in prima fila nelle emergenze e pronti a mettere la propria vita e il proprio servizio a favore della comunità.