Crollo Genova | siglata ordinanza per gli interventi più urgenti

Crollo - pm Genova : ancora nessun indagato : 19.58 "Al momento non ci sono indagati. L'attività giudiziaria ha i suoi tempi". Lo ha detto il procuratore di Genova Cozzi "E' troppo presto per parlare delle cause. un incidente probatorio si farà quando la scena dell'indagine penale sarà abbastanza delimitata", aggiunge. La procura sta valutando "tutti i video che vengono acquisiti. Non è vero che ci saremmo accontentati dei video di Autostrade", spiega Cozzi, sottolineando che "la ...

Crollo Ponte Genova : il Sindaco di Baveno chiede la verifica del viadotto della A26 : Il Sindaco di Baveno (VCO), Maria Rosa Gnocchi, ha chiesto ad Autostrade controlli allo ‘Stronetta’, il viadotto della A26 tra le uscite di Gravellona Toce e Baveno. Gnocchi chiede informazioni certe sullo stato di salute di ponti e gallerie, in particolare sul viadotto ‘Stronetta’ gia’ oggetto a primavera di un intervento di manutenzione. Il viadotto è lungo 1117 metri: e’ stato progettato dall’ingegner ...

Genova - firmata l'ordinanza per l'emergenza post Crollo : 30 milioni per interventi urgenti : Via libera all'ordinanza per dare il via, con procedure semplificate, ai 30 milioni di euro per gli interventi urgenti previsti a Genova dopo il crollo del ponte Morandi. Il capo del Dipartimento ...

Ponte Genova - in un video il Crollo. Scricchiolii - pronti ad abbattimento : «Al momento non ci sono indagati. L'attività giudiziaria ha i suoi tempi», chiarisce il procuratore di Genova Cozzi facendo il punto sulle indagini. Colloquio telefonico del premier Conte con il presidente Usa Trump che offe l’assistenza degli Stati Uniti...

Il video (vero) del Crollo del Ponte Morandi di Genova : Dopo molti video Fake, la Guardia di Finanza pubblica un video ufficiale del crollo La Guardia di Finanza di Genova ha diffuso un video, dalle telecamere di sicurezza, del crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto, a Genova, sulla A10. Nel filmato si vedono le auto passare sotto il viadotto e, a un certo punto, il collasso della strada ai due lati della campata e quello del pilone. crollo del #PonteMorandi di #Genova ...

Crollo Genova - Toti : in 2 mesi nuove case a tutti gli sfollati : Genova , 20 ago., askanews, - 'Credo che non sia mai successo che in due mesi tutti saranno con un tetto sulla testa che volendo potrebbe essere definitivo'. Lo ha detto il governatore della Liguria, ...

Crollo Ponte Genova : consegnati i primi 5 appartamenti agli sfollati : consegnati poco dopo le 16 i primi 5 appartamenti ad altrettanti nuclei famigliari composti complessivamente da 21 persone, rimasti fuori casa dopo il Crollo di Ponte Morandi. Si trovano in via San Biagio, distribuiti in 3 diverse palazzine, nel quartiere di Bolzaneto a pochi km dal luogo del disastro. Tra le famiglie beneficiarie, anche una con un bimbo di appena 3 mesi. Le case sono tutte in buone condizioni. Erano destinate alle forze ...

Crollo Genova - Conte chiama Toti mentre consegna case a sfollati : Genova, 20 ago., askanews, - Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha ricevuto una telefonata dal premier Giuseppe Conte durante la consegna dei primi cinque alloggi ai cittadini sfollati dalle ...

Crollo Genova - D'Uva - M5S - : sì a nazionalizzazione - utile per Paese : Roma, 20 ago., askanews, - 'Tra le nostre priorità: mettere in sicurezza le nostre strade! La nazionalizzazione ci permetterebbe di ricavare utili da investire in manutenzione. Non abbandoneremo mai i ...

Crollo ponte Genova - il VIDEO inedito : ecco i momenti drammatici : Crollo ponte Genova- Tutti ancora sotto shock per il Crollo del ponte Morandi a Genova, tragedia che ha sconvolto tutto il mondo e provocato tanti morti. Nelle ultime ore la Guardia di Finanza di Genova ha diffuso un VIDEO che mostra i momenti drammatici del Crollo del ponte Morandi da una delle strade sottostanti. Il filmato è stato ripreso da alcune telecamere di sicurezza: si vede in parte l’uscita dell’isola ecologica sottostante il ...

Italia : Crollo ponte - procura Genova - non ci sono indagati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

