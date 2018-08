Crollo Genova | ecco quanto costa ritorno autostrade allo Stato

Crollo Genova - AssArmatori : porto funziona ma subito nuovo ponte : Milano, 20 ago., askanews, - Il porto di Genova 'ha reagito e funziona' ma ora sono 'necessarie misure straordinarie dallo Stato' e la costruzione nei tempi più brevi possibili di un nuovo ponte. E' ...

Crollo Ponte Morandi a Genova : il nuovo video del momento in cui viene giù tutto : Crollo Ponte Morandi a Genova: il nuovo video del momento in cui viene giù tutto

Crollo ponte Genova : procura pronta ad autorizzare l’abbattimento del moncone est : In caso di concreto pericolo, la procura di Genova è pronta ad autorizzare l’abbattimento del moncone est di ponte Morandi, sequestrato il 17 agosto, che si trova sopra gli edifici evacuati di via Porro. Ieri sera e queste mattina sono stati segnalati scricchiolii che hanno portato i Vigili del fuoco alla sospensione del recupero beni da parte di cittadini sfollati. Al momento sono in corso verifiche tecniche e di staticità, ma la procura ...

Crollo Genova - ingegneri scrivono a Conte : Il Consiglio Nazionale ingegneri ha inviato oggi al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, una lettera avente per tema la tragedia relativa al Crollo del ponte Morandi a Genova. Dopo aver espresso ...

Paura a Genova - un altro ponte in centro città è a rischio Crollo : Il Lagaccio è un quartiere popolare alle spalle del centro di Genova. Una delegazione che, per collegare le varie ramificazioni che la compongono, ha visto in passato la realizzazione di un ponte che oggi rende conto al tempo che passa. Dopo il crollo di ponte Morandi, infatti, gli abitanti della zona hanno nuovamente segnalato lo stato di degrado in cui versa il ponte Don Acciai. A seguito delle verifiche svolte dai vigili del fuoco, il Comune ...

Il Crollo del ponte Morandi di Genova - il nuovo video del momento in cui viene giù tutto : Si tratta di uno dei video acquisiti dalla Guardia di Finanza delle telecamere fisse del centro di raccolta rifiuti,

Crollo Genova - Gelmini : no contrapposizioni ma chi sbaglia paga : Rimini, 20 ago., askanews, - 'Non e' il tempo delle contrapposizioni, ma certo chi sbaglia paga anche se bisogna sempre ricordare che l'accertamento delle responsabilità è un compito della ...

Crollo Genova - ingegneri scrivono a Conte : - Piano nazionale delle infrastrutture: dare avvio a un progetto generale delle infrastrutture in Italia, che rilanci fortemente l'economia e contribuisca a superare il gap con il resto d'Europa e ...

Crollo Genova - Atlantia a picco in Borsa su minimi ultimi 4 anni : Milano, 20 ago., askanews, - Un'altra giornata da dimenticare in Borsa per Atlantia, la holding cui fa capo Autostrade per l'Italia. Le azioni, che venerdì avevano tentato un recupero dopo le pesanti ...

Crollo Genova - Delrio : aumentato manutenzione ma Paese fragile : Rimini, 20 ago., askanews, - Il governo Renzi ha fatto 'un piano infrastrutturale da 130 miliardi di euro, ha aumentato dell'80% le manutenzioni, ma non è detto che funzioni', perché 'questo rimane un ...

Crollo Genova - Atlantia a picco in Borsa su minimi ultimi 4 anni : Milano, 20 ago., askanews, - Un'altra giornata da dimenticare in Borsa per Atlantia, la holding cui fa capo Autostrade per l'Italia. Le azioni, che venerdì avevano tentato un recupero dopo le pesanti ...

Crollo Genova - L'Espresso : 'Corrosione era nota a Ministero e Autostrade' - : "La politica " aggiunge " ha abdicato dal ruolo di controllore, ma la responsabilità sulla tenuta delle opere è del concessionario". In un'intervista al Corriere della Sera, Toninelli ha ribadito la ...

Crollo Genova - Toninelli : "Conveniente nazionalizzare Autostrade" : Il ministro dei Trasporti annuncia il piano speciale per revocare la concessione ad Autostrade e privatizzarla. Intanto il resto del viadotto è pericolante: stop agli interventi in zona.

Crollo Genova - stop a recupero beni nelle case degli sfollati : Genova, 20 ago., askanews, - Sospesi gli accompagnamenti degli sfollati per il recupero dei beni all'interno delle abitazioni del quartiere genovese di Certosa evacuate dopo il Crollo di Ponte Morandi.