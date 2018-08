Crollo Genova | D' Uva | M5S | | sì a nazionalizzazione | utile per Paese

Crollo Genova - Conte chiama Toti mentre consegna case a sfollati : Genova, 20 ago., askanews, - Il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha ricevuto una telefonata dal premier Giuseppe Conte durante la consegna dei primi cinque alloggi ai cittadini sfollati dalle ...

Crollo ponte Genova - il VIDEO inedito : ecco i momenti drammatici : Crollo ponte Genova- Tutti ancora sotto shock per il Crollo del ponte Morandi a Genova, tragedia che ha sconvolto tutto il mondo e provocato tanti morti. Nelle ultime ore la Guardia di Finanza di Genova ha diffuso un VIDEO che mostra i momenti drammatici del Crollo del ponte Morandi da una delle strade sottostanti. Il filmato è stato ripreso da alcune telecamere di sicurezza: si vede in parte l’uscita dell’isola ecologica sottostante il ...

Italia : Crollo ponte - procura Genova - non ci sono indagati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Genova - la Procura : 'Cerchiamo video del Crollo. Per ora nessun indagato' : nessun indagato, per il momento, per il crollo del Ponte Morandi a Genova. Lo ha annunciato il Procuratore Cozzi in un aggiornamento sull'inchiesta. LEGGI ANCHE Scricchiola un pilone, la Procura: '...

Crollo ponte Genova - sopravvissuto : "Salvato dallo spostamento d'aria" - : Un artigiano edile che si è salvato dal cedimento del viadotto Morandi a Genova, ricorda quei momenti drammatici: "Ho perso i sensi e il fiato per il colpo che ho preso". E spiega ai giornalisti di ...

Genova : Spunta un nuovo video sul Crollo del ponte Morandi : Genova: Spunta un nuovo video sul crollo del ponte Morandi La Guardia di Finanza di Genova ha diffuso un video, dalle telecamere… L'articolo Genova: Spunta un nuovo video sul crollo del ponte Morandi proviene da Essere-Informati.it.

Trump parla con Conte - offre assistenza dopo Crollo ponte Genova : New York, 20 ago., askanews, - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha parlato con il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, 'per esprimere le sue condoglianze e offrire ...

Crollo ponte Genova - sopravvissuto : “Salvato dallo spostamento d’aria” : Crollo ponte Genova, sopravvissuto: “Salvato dallo spostamento d’aria” Un artigiano edile che si è salvato dal cedimento del viadotto Morandi a Genova, ricorda quei momenti drammatici: “Ho perso i sensi e il fiato per il colpo che ho preso”. E spiega ai giornalisti di non riuscire a guardare il ponte, pensando a chi non ce l’ha ...

Crollo Genova - Giorgetti : errore Lega votare per concessione : Roma, 20 ago., askanews, - 'La concessione che fu trattata dal Governo precedente, che era un Governo di sinistra, era una concessione che ormai aveva raggiunto le sue definizioni e che il Parlamento ...

Crollo Genova - consegnati i primi 5 alloggi agli sfollati : Genova, 20 ago., askanews, - Sono stati consegnati poco dopo le 16 i primi cinque appartamenti ai cittadini sfollati dalle proprie abitazioni di via Porro, nel quartiere genovese di Certosa, dopo il ...

Crollo ponte Genova - l’ex ministro Delrio : “Mai informato dei rischi. Il nostro governo aumentò le manutenzioni dell’80%” : Parlando del Crollo del ponte Morandi a Genova, l'ex ministro dei Trasporti Graziano Delrio respinge le accuse mosse dal governo e in particolare dal Movimento 5 Stelle e spiega: "Non ho mai ricevuto gli esiti dei lavori tecnici della Commissione. In questi giorni le bugie disonorano i morti e chi mi ha diffamato riceverà querele".Continua a leggere

PM GENOVA : “PONTE MORANDI SCRICCHIOLA - PRONTI AD ABBATTERLO”/ Cause Crollo - “aumento peso carroponte” : Cause crollo ponte MORANDI a GENOVA: SCRICCHIOLA un moncone, stop agli interventi di recupero beni. Documento choc: "tiranti ridotti del 20%, Mit e Autostrade sapevano da febbraio"(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 16:20:00 GMT)

Crollo Genova - Delrio : a funerali si è deciso andasse segretario : Rimini, 20 ago., askanews, - 'Ho partecipato ai funerali' per l'incidente ferroviario ad Andria, in Puglia, perché 'non scappo dalle mie responsabilità'. Ma per i funerali delle vittime per il Crollo ...