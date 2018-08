Crollo Genova | Delrio | a funerali si è deciso andasse segretario

Crollo Ponte Genova - i Vigili del Fuoco : “Eccezionale lavoro dei cani” : Uno scenario “diverso dal solito” e tecnicamente “molto difficile” con un’operazione che viene descritta come “un ulteriore importante tassello” del loro lavoro e del proprio bagaglio esperienziale e che, inoltre, salda ancora di più il legame unico che c’e’ tra il vigile del Fuoco e il suo cane. Cani eroi, come Kreole, Apo, Derby e Shana, che conducono una vita normalissima, la sera tornano ...

Il Crollo di Genova è il frutto di un paese ostaggio del cemento. Cambiamo rotta : E mentre in Italia il suolo libero viene cementificato al ritmo di 15 ettari al giorno, e 2 metri quadrati al secondo (dati Ispra 2018), i vecchi ponti crollano, massacrando chi c’era sopra e chi c’era sotto, portando via per sempre decine di vite. Non riusciamo a fare la manutenzione delle strade e autostrade esistenti, ma continuiamo a costruirne di nuove. L’aumento di traffico è stato esponenziale, negli ultimi decenni, logorando ponti, ...

Il Crollo di Genova costato la vita a 43 persone : i guai dei tiranti erano noti a Ministero e Autostrade : Che i tiranti del ponte Morandi , crollato nella giornata di martedì 14 agosto, avessero dei problemi era già noto. Un aspetto che emerge dai verbali della riunione del Comitato tecnico amministrativo ...

Crollo Genova - Comune chiede a genovesi case libere per sfollati : Genova , 20 ago., askanews, - Il Comune di Genova ha attivato una casella mail per raccogliere le disponibilità da parte dei cittadini genovesi ad offrire una casa alle persone costrette a lasciare la ...

La Guardia di Finanza di Genova ha diffuso un video che mostra i momenti drammatici del crollo del ponte Morandi da una delle strade sottostanti.

Crollo Genova - Toninelli : 'E' conveniente nazionalizzare Autostrade' - Giorgetti : 'Non mi convince' : "L'eventuale nazionalizzazione di Autostrade sarebbe conveniente: ricavi e margini tornerebbero in capo allo Stato attraverso i pedaggi, da utilizzare per rafforzare qualità dei servizi e sicurezza ...

Crollo Genova - Procura : carroponte ha aumentato peso struttura : Genova, 20 ago., askanews, - Il carroponte per la manutenzione delle solette installato sulla parte di Ponte Morandi crollata martedì scorso 'ha aumentato il peso della struttura' e potrebbe aver ...

Ponte Morandi - video Crollo : Genova - oggi prime case a sfollati/ Ultime notizie : polemiche su pedaggi gratis : Ponte Morandi, Ultime notizie Genova: "Mit, "crollo dovuto a concause oltre rottura strallo". oggi prima consegna delle case: il video choc del crollo, polemice sui pedaggi in autostrada(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 14:08:00 GMT)

Crollo Genova - progetto Autostrade prevedeva nuovi cavi esterni : Roma, 20 ago., askanews, - 'Il progetto esecutivo prevede tutti gli interventi ritenuti indispensabili per il ripristino delle pile 9 e 10 e il rinforzo degli stralli di pile 9 e 10', in pratica '...

Genova - il momento del Crollo del ponte Morandi in un nuovo video - : Le immagini acquisite dalla Guardia di Finanza provengono dalle telecamere di un centro di raccolta rifiuti e mostrano i momenti in cui il viadotto ha ceduto. Dopo gli scricchiolii uditi nella zona ...

Crollo Genova - ecco quanto costa ritorno autostrade allo Stato : Roma, 20 ago., askanews, - Il ritorno dello Stato a gestore diretto della rete autostradale, magari attraverso Anas, potrebbe arrivare a costare fino a 18,2 miliardi di euro. Anche mantenendo un ...

Crollo Genova - AssArmatori : porto funziona ma subito nuovo ponte : Milano, 20 ago., askanews, - Il porto di Genova 'ha reagito e funziona' ma ora sono 'necessarie misure straordinarie dallo Stato' e la costruzione nei tempi più brevi possibili di un nuovo ponte. E' ...

Crollo ponte Genova : procura pronta ad autorizzare l’abbattimento del moncone est : In caso di concreto pericolo, la procura di Genova è pronta ad autorizzare l’abbattimento del moncone est di ponte Morandi, sequestrato il 17 agosto, che si trova sopra gli edifici evacuati di via Porro. Ieri sera e queste mattina sono stati segnalati scricchiolii che hanno portato i Vigili del fuoco alla sospensione del recupero beni da parte di cittadini sfollati. Al momento sono in corso verifiche tecniche e di staticità, ma la procura ...