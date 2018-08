Crollo Genova | Autostrade | ricevuta lettera contestazione dal Mit

Crollo Genova - De Magistris : No ai processi sommari : Napoli, 20 ago., askanews, - 'In uno Stato di diritto la responsabilità di un fatto criminoso viene stabilita dalla magistratura nella sua autonomia ed indipendenza'. Con un post su Facebook il ...

Ponte Genova - scricchiola moncone : stop interventi/ Documento Crollo Morandi : “tiranti ridotti - Mit sapeva” : Cause crollo Ponte Morandi a Genova: scricchiola un moncone, stop agli interventi di recupero beni. Documento choc: "tiranti ridotti del 20%, Mit e Autostrade sapevano da febbraio"(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 11:04:00 GMT)

Crollo ponte Genova - Autostrade per l’Italia : pedaggio gratuito sulla rete intorno alla città : Autostrade per l’Italia comunica che a partire dalle 11 di oggi non verrà chiesto il pagamento del pedaggio sulla rete genovese, come annunciato nella conferenza stampa di sabato 18 agosto. Il transito in autostrada diventa gratuito per chi viaggia sui seguenti percorsi e viceversa: Genova Ovest – Genova Bolzaneto, Genova Prà – Genova Aeroporto, Genova Prà – Genova Pegli, Genova Pegli – Genova Aeroporto. Inoltre, ...

Crollo ponte Genova - Bertolaso : il ponte Morandi “mi faceva paura - si ballava ed il manto stradale era scivolosissimo” : “A me hanno insegnato che la fretta partorisce i gattini ciechi. In Cina ricostruiscono un ponte in poche settimane. In Giappone idem. Ma noi non siamo ne’ la Cina, ne’ tantomeno il Giappone. Dopo questo danno incommensurabile occorre capire gli errori e cercare di non ripeterli. In otto mesi si fa un ponte ‘baby’, una bretella in acciaio. Un’opera strategica va fatta, non dico andando piano, ma mettendo sul ...

Crollo Genova - Salvini : revoca a Autostrade non durerà 15 giorni : Roma, 20 ago., askanews, - 'Per i privati fu un investimento fantastico, non so quanto lo sia stato per italiani'. Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier, ministro dell'interno e segretario della ...

Crollo Genova - allarme per ponte Lagaccio : stop a transito bus : Genova, 20 ago., askanews, - A Genova è stato interdetto anche ai bus il transito sul ponte del Lagaccio, in cui da ieri da ieri pomeriggio era stato disposto il senso unico alternato e vietato il ...

Crollo Genova : stop al transito dei bus sul ponte Lagaccio : Interdetto anche ai bus a Genova il transito sul ponte del Lagaccio, dove è stato disposto da ieri il senso unico alternato e vietato il passaggio ai mezzi superiori ai 75 quintali, mezzi pubblici esclusi. Un abitante della zona che, dopo il tragico Crollo di ponte Morandi, aveva segnalato che il ponte risultava sceso nella parte mediana. Sul posto i vigili del fuoco, che, dopo aver eseguito alcune verifiche, hanno deciso di alleggerire il ...

Crollo ponte Genova - Anna Ascani (Pd) minacciata di morte per aver denunciato una fake news : Anna Ascani, deputata umbra del Pd, ha ricevuto pesanti minacce per aver denunciato il contenuto di una bufala circolata dopo la tragedia del ponte Morandi: un falso esponente del Pd ha pubblicato un post in cui si dispiaceva che a Genova sotto le macerie non ci fossero anche Di Maio e Salvini.Continua a leggere

Atlantia paga ancora lo scotto per il Crollo del Ponte Morandi a Genova : il titolo non fa prezzo in apertura a Piazza Affari - poi rientra e cede il 9% : Atlantia, la società che controlla Autostrade per l'Italia, paga ancora lo scotto per il crollo del Ponte Morandi a Genova: il titolo non riesce a fare prezzo a Piazza Affari, dove cede il 9% teorico in asta di pre-apertura. Intorno alle 9.40, il titolo entra in contrattazione e perde circa il 9% a 17,5 euro. Il titolo, posto sotto osservazione da parte della Consob per i diversi scostamenti delle ultime sedute, sconta la decisione del ...

Crollo ponte Genova : rumori dal viadotto - accertamenti in corso e zona rossa interdetta : Nella notte e questa mattina sono stati uditi rumori provenienti dal moncone est del ponte Morandi a Genova: in via precauzionale, i vigili del fuoco hanno deciso di interrompere le operazioni di recupero delle masserizie e degli oggetti personali dalle abitazioni evacuate. Sono stati attivati accertamenti tecnici, ancora in corso. La zona rossa è interdetta anche ai mezzi di soccorso in attesa dei risultati delle verifiche. L'articolo Crollo ...

Atlantia paga ancora lo scotto per il Crollo del Ponte Morandi a Genova : il titolo non fa prezzo in Borsa - cede il 9% teorico : Atlantia, la società che controlla Autostrade per l'Italia, paga ancora lo scotto per il crollo del Ponte Morandi a Genova: il titolo non riesce a fare prezzo a Piazza Affari, dove cede il 9% teorico in asta di pre-apertura.Il titolo, posto sotto osservazione da parte della Consob per i diversi scostamenti delle ultime sedute, sconta la decisione del governo di proseguire con la revoca della concessione autostradale dopo il crollo del ...

GENOVA - Crollo PONTE MORANDI : OGGI PRIMI ALLOGGI A SFOLLATI/ Ultime notizie : Bucci “consegne entro novembre” : PONTE MORANDI, Ultime notizie GENOVA: "Mit, "CROLLO dovuto a concause oltre rottura strallo". OGGI prima consegna delle case, le promesse di Conte e le indagini sulle 43 morti(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 08:35:00 GMT)

Genova - dopo il disastro si cercano le cause del Crollo di Ponte Morandi : Teleborsa, - dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova , dopo le lacrime e il dolore ora si indaga sulle cause del disastro. All'origine del crollo "una serie di concause" e non solo la rottura di ...

Crollo Genova - Toninelli : 'Conveniente nazionalizzare Autostrade' : "La politica - aggiunge - ha abdicato dal ruolo di controllore, ma la responsabilità sulla tenuta delle opere è del concessionario".