Cos' hanno in comune No man' s Sky e Sea of Thieves

Ribosomi : Cosa sono e quale funzione hanno : Conosciamo i Ribosomi, o per lo meno la loro esistenza, dal 1953 quando sono stati “avvistati” grazie al microscopio elettronico dal biologo rumeno George Emil Palade che ha vinto per questo perfino il Premio Nobel. Questo ci deve far già intuire quanto siano importanti questi Ribosomi che hanno assunto questo nome qualche anno dopo, nel 1958, non per via dello stesso Palade ma del suo collega Richard B. Roberts. (altro…) The post ...

SpaceX e Nasa hanno Costruito una navicella spaziale che si guida con 6 pulsanti : Si chiama Crew Dragon e prenderà il volo all’incirca tra un anno, e rappresenterà per gli Stati Uniti e per il mondo intero, una rivoluzione nel campo dell’esplorazione dello spazio. Solo sei pulsanti fisicamente “pigiabili”, per risolvere sei differenti tipi di emergenze; tutto il resto verrà gestito per la prima volta dagli astronauti tramite touchscreen. Space X e Boing, le due aziende private che ...

SpaceX e Nasa hanno Costruito una navicella spaziale che si guida con 3 pulsanti : Si chiama Crew Dragon e prenderà il volo all’incirca tra un anno, e rappresenterà per gli Stati Uniti e per il mondo intero, una rivoluzione nel campo dell’esplorazione dello spazio. Solo sei pulsanti fisicamente “pigiabili”, per risolvere sei differenti tipi di emergenze; tutto il resto verrà gestito per la prima volta dagli astronauti tramite touchscreen. Space X e Boing, le due aziende private che ...

Ponte Morandi Genova - Cosa sappiamo e quali sono le cause che hanno portato al crollo : Il 14 agosto scorso, intorno alle 11.30 del mattino, il crollo del Ponte autostradale Morandi ha scosso la città di Genova e l'Italia intera. L'inchiesta aperta dalla procura di Genova sta indagando sulle cause che hanno scaturito il crollo e provocato la morte di 38 persone. Secondo l'ingegner Brencich è possibile che la tragedia sia stata provocata dalla rottura di uno strallo del Ponte.Continua a leggere

Vittorio Feltri e il crollo del ponte Morandi : 'Hanno ucciso Genova - Così i politici ci lasciano crepare' : Una storia vecchia che si ripete da che siamo al mondo. Occorre aggiungere una osservazione non marginale: come cacchio si fa a erigere un ponte della madonna che scavalca una quantità sterminata di ...

[L'inchiesta esclusiva] "I cavi in acciaio hanno ceduto - Così è crollato tutto. C'è stato un grave errore". La rivelazione dell'ingegnere ... : Non è da Paese civile, roba così accade raramente nel mondo - spiega l'ingegnere - Spiace dirlo, ma potrebbe essere accaduto che qualcuno abbia sottovalutato una situazione di degrado che sicuramente ...

[L'inchiesta esclusiva] "I cavi in acciaio hanno ceduto - Così è crollato il ponte Morandi". La rivelazione dell'ingegnere che ha lavorato ... : Sono stati quasi sicuramente i cavi multipli in acciaio a cedere e a far crollare il viadotto Morandi, lo rivela a Tiscalinews un ingegnere che per anni in passato ha lavorato alla manutenzione di ...

Ponte Morandi - il Cnr : “Decine di migliaia di ponti hanno superato la durata di vita per la quale sono stati Costruiti” : “La sequenza di crolli di infrastrutture stradali italiane sta assumendo, da alcuni anni, un carattere di preoccupante regolarità“. Lo sottolinea in una nota l’Istituto di tecnologia delle costruzioni (Itc) del Cnr. “L’elemento in comune è l’età (media) delle opere: gran parte delle infrastrutture viarie italiane (i ponti stradali) ha superato i 50 anni di età, che corrispondono alla vita utile associabile alle opere in ...

“Cosa hanno fatto i medici a mio figlio”. Il padre denuncia tutto. Una vicenda assurda - poi arriva la replica dall’ospedale : Sembra assurdo ma è accaduto davvero. Anche se la vicenda è più complessa di quanto è sembrata in un primo momento. A far sapere tutto, in un post dal tono polemico pubblicato sul suo profilo Facebook, è stato il padre di Nicola Candian, un ragazzo di 20 anni che poco meno di due settimane fa è rimasto coinvolto in un incidente in moto in cui hanno perso la vita il suo più caro amico Alessio Vacca, di 25 anni, e una 73enne che era al ...

Fabrizio Corona e Ludovica Valli : bomba gossip - li hanno beccati insieme. Lei risponde Così : È un Fabrizio Corona a cuore aperto quello che si racconta al settimanale ‘Visto’. Nell’ultimo numero uscito in edicola, l’ex re dei paparazzi parla con gioia dell’opportunità di poter trascorrere qualche giorno di vacanza con il figlio Carlos. Insieme a loro anche l’ex moglie Nina Moric: per amore del primogenito i due hanno messo da parte i dissapori. E, come spiega Fabrizio, il momento è davvero ...

Raggi : “I romani dicono che non hanno mai visto Così tanti cantieri” : Roma – “Sono stati due anni molto intensi, abbiamo trovato una citta’ devastata e ci siamo concentrati molto nel rimetterla a posto. Oggi ci sono molti cantieri per riparare le strade e i cittadini mi dicono che non ne hanno mai visti cosi’ tanti, altri si lamentano perche’ cosi’ c’e’ traffico. Direi che sono molto contenta di queste piccole lamentele”. Lo ha detto la sindaca di Roma, ...

MotoGp – Fp1 soddisfacenti per Petrucci in Austria : “Dovi e Jorge hanno qualCosa in più - ma possiamo giocarcela” : Danilo Petrucci sereno e soddisfatto al termine della prima sessione di prove libere del Gp d’Austria: le parole del ternano dopo il suo terzo posto al Red Bull Ring Ottimo terzo tempo per Danilo Petrucci nella prima sessione di prove libere del Gp d’Austria. Al Red Bull Ring hanno dominato le Ducati, con Dovizioso davanti a tutti, seguito da Lorenzo e dal ternano del team Pramac. Quarto Marc Marquez, mentre ha terminato appena ...

Su Marte hanno reagito Così al commento di Di Maio su Marcinelle : Su Marte è in attività da un tempo immemorabile un dipartimento dedicato alla ricerca sulla possibilità che ci fosse vita sulla terra. Ha avuto attorno al XVII secolo terrestre d.C. una sua epoca d’oro, studiosi di gran prestigio, scoperte emozionanti, e i giovani marziani più brillanti facevano a g

"Così mi hanno spezzato le ossa per 500 euro. L'ho fatto solo per i miei figli" : "Mi sono fatta rompere le ossa per mio figlio e per la sua sorellina" . In un'intervista a Repubblica Francesca Galvaruso , una mamma 27 enne coinvolta dalla banda che truffava le assicurazioni spiega ...