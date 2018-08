Cosenza | torrente ingrossato travolge escursionisti | 5 morti

blogo

(Di lunedì 20 agosto 2018) Almeno cinque persone hanno perso la vita oggi a Civita, in provincia di, a causa delle incessanti piogge di questi ultimi giorni che hanno fatto ingrossare ilRaganello. I cinque, tutti, sono stati travolti dall'ondata di acqua mentre stavano facendo rafting.Altre 12 persone, secondo quanto riferito dalla Protezione Civile, sono già state individuate nell'area e i soccorsi sono già in azione per trarle in salvo, mentre non si hanno ancora certezze sui possibili dispersi. Il gruppo stava facendo un'escursione in questo piccolo paradiso naturale che è il Parco Nazionale del Pollino.Alcuni deglisono riusciti a mettersi in salvo arrampicandosi sulle rocce in attesa dei soccorsi, mentre chi si trovava già in acqua non ce l'ha fatta. La situazione è ancora in divenire e si teme che altre persone che si trovavano nell'area siano rimaste ...