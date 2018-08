Cosenza | torrente in piena travolge escursionisti | 8 morti e 5 dispersi

Civita (Cosenza) - gruppo di escursionisti travolti da torrente : almeno 10 morti - ricerche continuano : Alcuni escursionisti sono rimasti bloccati, a causa delle avverse condizioni meteo, nella gola del torrente Raganello: 23 le persone salvate, tra loro anche due bambini

Cosenza - la piena di un torrente sorprende gli escursionisti : 10 morti - 5 dispersi : Gli escursionisti accertati presenti in zona al momento del disastro erano 36 divisi in due gruppi da 18 l'uno. Ma il numero delle vittime e dei dispersi potrebbe crescere, visto che nell'area del torrente Raganello si può accedere liberamente

