“Cosa ti succede?” Paura per Romina Jr | la figlia di Al Bano e Romina

(Di lunedì 20 agosto 2018) Soltanto qualche settimana faPower,di Al, era tornata a far parlare di sé dopo qualche mese di assenza dalle pagine delle testate raccontandosi e parlando, in particolar modo, del suo futuro. Compiuti ormai i 30 anni, aveva infatti spiegato di volersi prendere una pausa dalla recitazione per occuparsi dell’export dei vini delle Tenute AlCarrisi. La Carrisi è dunque tornata a vivere in Italia, dopo tanti anni trascorsi a Los Angeles. Ladi Alaveva tra l’altro vissuto qualche anno fa un periodo di crisi. “Volevo fare l’attrice ma ai provini non mi prendevano, mentre venivo invitata continuamente ai talk show. Mi destabilizzava essere riconosciuta, ma non per quello che sapevo o volevo fare” aveva chiarito. Momenti complicati che la ragazza era però riuscita a lasciarsi alle spalle per guardare avanti e ...