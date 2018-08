Conte segue emergenza Pollino in contatto con Protezione civile

"Tav non si farà" : Conte 'segue' M5s - ma dice sì alla Tap/ Ultime notizie caos Governo : Salvini contro lo stop : La Tav non si farà? Conte segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: Ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo stop.

“Tav non si farà” : Conte ‘segue’ M5s - ma dice sì alla Tap/ Ultime notizie caos Governo : Salvini contro lo stop : La Tav non si farà? Conte segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: Ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo stop, "costa di più interrompere i lavori"(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 09:56:00 GMT)

Diciotti - il Quirinale sta seguendo la situazione e Mattarella sente Conte : Segno evidente che la vicenda sta assumendo, come quelle della Aquarius e della Lifeline prima, una forte connotazione politica , dopo la decisione del Vominale di non far scendere nessuno dalla ...

Mattarella segue caso nave - sente Conte : 19.52 Il presidente della Repubblica, Mattarella, segue con attenzione la vicenda della nave della capitaneria di porto bloccata a Trapani. Lo si apprende da fonti del governo. Il capo dello Stato ha avuto contatti con il presidente del Consiglio Conte.

Vertice Ue - Conte : “Su migranti incontro spartiacque - pronto a trarne tutte le conseguenze” : “L’Italia ha elaborato una proposta che porta a questo Consiglio Europeo, che è assolutamente ragionevole perché è pienamente conforme allo spirito e ai principi su cui è fondata l’Unione Europea. Oggi è un giorno molto importante perché aspettiamo che dalle parole si traducano in fatti. L’Italia non ha più bisogno di segni verbali, ma di fatti concreti. Per noi, questo è un incontro spartiacque e per quanto mi riguarda ...

