CONSIGLI NON RICHIESTI Come sviluppare le soft skills al mare sotto l' ombrellone

Washington CONSIGLIa alle Filippine di non comprare sottomarini russi - : Gli Stati Uniti hanno esortato le Filippine a "pensarci due volte" prima di acquistare sottomarini dalla russia perché è un partner inaffidabile. Lo afferma la rivista Business Insider. Le Filippine, ...

Legittima difesa - CONSIGLIo di Stato rifiuta porto d’armi a imprenditore : “I numerosi furti non provano un dimostrato bisogno di una pistola” : Replicando alla richiesta di porto d'armi avanzata da un imprenditore bresciano dopo un'escalation di furti in azienda, il Consiglio di Stato ha negato la licenza spiegando che i numerosi furti non costituiscono un "dimostrato bisogno di una pistola" perché nelle valutazioni per il rilascio "deve prevalere la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica generale".Continua a leggere

CONSIGLIo di Stato : "Aver subito furti in azienda non dà diritto al porto d'armi" : La sentenza ferma un imprenditore bresciano che, preoccupato per un'escalation di colpi, nel 2008 aveva chiesto una pistola per uso personale. Ribaltato il giudizio del Tar

CONSIGLIo di Stato : aver subito furti non dà diritto a porto armi : aver subito dei furti in azienda ed essere titolare di un'impresa non danno diritto al porto d'armi. Nel pieno del dibattito sulla legittima difesa, il Consiglio di Stato ha messo un paletto pronunciandosi sulla richiesta di un imprenditore bresciano, titolare di un'azienda con cento addetti a Piancamuno, specializzata nel montaggio e manutenzione di impianti industriali. Nel 2008, preoccupato di un'escalation di furti, ...

CONSIGLI NON RICHIESTI/ "L'agenda" di agosto per lavorare meglio tutto l'anno : agosto può essere un buon momento anche per dedicarsi al lavoro, quanto meno per costruire l'agenda della nostra vita professionale, spiega LUCA BRAMBILLA(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 06:07:00 GMT)CONSIGLI NON RICHIESTI/ Soft skills, il segreto per superare le sfide del lavoro, int. a M. PierdicchiIL CASO/ I tre segreti che ogni azienda può imparare dalla Pixar, di L. Brambilla

CONSIGLI utili per diventare una mamma blogger e non rischiare problemi legali : Postano sui social foto di passeggini, biberon e libri di fiabe con cui fanno addormentare i loro figli. Sono le mamme blogger e fanno tendenza. Blogmeter ha stilato la classifica delle dieci mamme più influenti su Instagram nel primo trimestre del 2018. E ha scoperto che a spopolare sono sempre di più i profili in cui compare la famiglia al gran completo, figli compresi. In testa alla classifica, ordinata secondo il numero di like ...

Crollo ponte a Genova : “Non si CONSIGLIa di percorrere le autostrade” : Autostrade per l’Italia sconsiglia di percorrere le autostrade nella zona di Genova: sull’A10 Genova-Savona, tra il bivio per l’ A7 Milano-Genova e Genova Aeroporto, in entrambe le direzioni, si e’ resa necessaria la chiusura del tratto. Chi da Savona e’ diretto a Genova deve utilizzare l’A26 Genova-Gravellona Toce, poi la D26 Diramazione Predosa Bettole e la A7 verso Genova. Chi da Livorno e’ diretto a ...

M5s mette alla gogna i CONSIGLIeri che non sbloccano i fondi per il Ferragosto avellinese : Clima avvelenato al Comune di Avellino per la decisione del Movimento 5 Stelle, di cui è espressione il neo sindaco Vincenzo Ciampi, di mettere alla gogna mediatica i consiglieri comunali d'opposizione - cinque Popolari demitiani, Nadia Arace (Si Può), Dino Preziosi (La Svolta) e Stefano La Verde (Pd) - che con il loro voto contrario hanno bocciato la proposta di revisione di bilancio per finanziare le iniziative previste per il ...

Raccolta differenziata in estate : ecco i CONSIGLI per non sbagliare in vacanza : Tempo di vacanze per molti, almeno per i più fortunati. Ma se andare in vacanza vuol dire staccare con la routine quotidiana, ci sono abitudini buone che è bene portare sempre con sé. Prendersi cura ...

Gli hacker non vanno in vacanza - ecco i CONSIGLI per non farsi rovinare le ferie : ...consigli per evitare che durante le vacanze estive il meritato riposo dopo un anno di lavoro venga rovinato da quell'attacco informatico che si chiama phishing e che è tra i più diffusi al mondo. A ...

Un CONSIGLIere di Casale Monferrato scrive a Trump : "L'amianto è pericoloso - non ricominciate a usarlo" : Era stato bandito, in tutto il mondo, nel 1989, ma da qualche giorno l'utilizzo dell'amianto nell'edilizia è di nuovo legale negli Stati Uniti. La decisione, presa dall'Epa (Agenzia di protezione dell'ambiente degli Stati Uniti), ha suscitato lo sconcerto di Luca Servato, consigliere comunale di Casale Monferrato, il comune in provincia di Alessandria tristemente noto per la morte di più di 2500 persone, dovuta proprio al contatto ...

Motomondiale - Luca Marini : “Non mi sento un raccomandato. I CONSIGLI di mio fratello sono oro” : Il weekend di Brno (Repubblica Ceca) è stato speciale per un ragazzo riconosciuto come il fratellino di…Ci riferiamo a Luca Marini che, in sella alla Kalex del Team VR46, ha colto la pole position ed è giunto secondo per pochissimo alle spalle della KTM di Miguel Oliveira, esibendo grinta e tanta voglia di arrivare. Una gara sugli scudi quella di Marini, partito deciso e pronto a lottare dopo quanto fatto vedere già nella penultima gara del ...

Rai - Laganà non passa come presidente : due CONSIGLIeri lasciano riunione in segno di dissenso. Cda rinvia la decisione : Alla fine hanno scelto di non decidere. O meglio: non hanno potuto decidere per mancanza di una maggioranza che indicasse un nuovo presidente della Rai. Il consiglio di amministrazione di viale Mazzini ha discusso nuovamente la situazione venutasi a creare dopo il voto contrario della Commissione parlamentare di Vigilanza alla ratifica necessaria – e vincolante – dell’elezione da parte dello stesso cda di Marcello Foa. Solo ...