Comuni e dissesto finanziario ' Ripensare a ' regole del gioco' '

Dissesto idrogeologico - nove Comuni su dieci a rischio : 3 milioni di nuclei familiari : Il suolo italiano si riscopre sempre più fragile sotto la minaccia di frane, alluvioni, e fenomeni meteo improvvisi ed estremi. Ben nove comuni su dieci sono a rischio idrogeologico, per un totale di 3 milioni di famiglie interessate da terreno ad alta vulnerabilità. È questa la fotografia preoccupante scattata dall’Ispra per l’anno 2017. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nel suo report annuale aggiorna ...