Come inviare FAX Gratis con lo Smartphone Android ed iOS

Come inviare SMS da PC con Messaggi Android : Messaggi Android è l’applicazione di Google dedicata alla Messaggistica e ai classici SMS. Conosciuta in passato Come Google Messenger, si è trasformata nell’app che conosciamo oggi. L’applicazione è caratterizzata da un’interfaccia utente semplice e intuitiva. Sono state introdotte diverse migliorie e funzionalità in più, Come ad esempio la possibilità di inviare SMS direttamente dal nostro PC. inviare SMS dal PC grazie ...

Come inviare immagini da Internet su WhatsApp : Oggigiorno è possibile quasi condividere tutto ciò che passa dai nostri dispositivi digitali, dal PC allo smartphone. Milioni di questi contenuti trattano immagini e migliaia di esse, vengono condivise quotidianamente tramite WhatsApp. La nota app di messaggistica può effettuare condivisioni di vari contenuti Come, immagini, link, video, documenti, audio, contatti e posizioni di geolocalizzazione. Hai notato un’immagine su Internet e ...

Stravolti i gruppi WhatsApp - Come solo gli amministratori possono inviare messaggi e bloccare gli altri membri : Un cambiamento epocale nei gruppi WhatsApp è atterrato nell'applicazione di messaggistica proprio in queste ore. Da oggi 29 giugno gli amministratori potranno decidere di limitare l'invio dei messaggi nei gruppi solo a loro stessi e decidere invece di bloccare la condivisione di contenuti nella chat collettiva da parte di tutti gli altri membri. Questi ultimi, nel momento in cui tenteranno di interagire, in realtà, risponderanno solo in chat ...

Come inviare File di Grandi Dimensioni (Fino al 100GB) : I migliori servizi internet per Inviare File di Grandi Dimensioni, da pochi MB fino a 100GB senza installare nulla. Abbiamo selezionato i 4 servizi web per Inviare File di Grandi Dimensioni Come Inviare File di Grandi Dimensioni (Fino al 100GB) Chi utilizza Internet per scambiare File di Grandi Dimensioni si sarà sicuramente imbattuto in WeTransfer, […]

Come inviare SMS dal tuo PC con Messaggi Android : Come inviare SMS dal tuo PC con Messaggi Android. Disponibile l’interfaccia Web di Android Messages che emula il comportamento di WhatsApp Web inviare SMS da Browser con Android Messaggi Web Version Anche l’applicazione Messaggi di Android ha il sui client Web che permette di inviare SMS utilizzando una comoda interfaccia web su un sito internet […]

Come inviare raccomandata e pacchi delle Poste da casa : Quanto tempo abbiamo perso in coda alle Poste in attesa di poter spedire il nostro pacco o una raccomandata? Da oggi possiamo fare tutto questo comodamente da casa o in ufficio, recuperando tempo inutile in fila e destinare questo tempo per altri impegni. Infatti, tutto questo è possibile grazie ad un semplice PC o uno smartphone. Vediamo insieme in questa guida Come spedire pacchi e raccomandate comodamente da casa. Prima di tutto dobbiamo ...

Come inviare file di grandi dimensioni in modo semplice e veloce : Spesso in rete ci capita di dover inviare file di dimensioni considerevoli, e quindi di scontrarci con i limiti che alcuni sevizi di messaggistica (Come alcune caselle email, e non solo) impongono sulla dimensione degli allegati. In queste situazioni piuttosto che arrenderci ci tocca cercare di aggirare la limitazione, fortunatamente ci sono molti comodi servizi […] Come inviare file di grandi dimensioni in modo semplice e veloce